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नेपाल में पुल से महिला ने कुत्ते को नदी में फेंका, VIDEO वायरल... पुलिस ने शुरू की जांच

नेपाल में एक महिला का कुत्ते को पुल से सेती नदी में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा है और लोग महिला की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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कुत्ते को नदी में फेंकने वाली महिला पर कार्रवाई की मांग की जा रही है. (Photo- ITG)
कुत्ते को नदी में फेंकने वाली महिला पर कार्रवाई की मांग की जा रही है. (Photo- ITG)

नेपाल में एक महिला द्वारा कुत्ते को पुल से नदी में फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग महिला की आलोचना कर रहे हैं. उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है.

वायरल वीडियो में लाल कुर्ता-सलवार पहने एक महिला पुल पर एक कुत्ते को दोनों हाथों से पकड़े दिखाई दे रही है. कुत्ता महिला से छूटकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उसे पकड़ लेती है. इसके बाद वह कुत्ते को पुल से नीचे नदी में फेंक देती है.

वीडियो में कुत्ते को नदी के पानी में गिरने के बाद बहते हुए भी देखा जा सकता है. यह पूरा वीडियो किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया बताया जा रहा है. वीडियो कब बनाया गया और कुत्ते के साथ इसके बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. कई यूजर्स ने पुलिस से महिला की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की.

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मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद जांच शुरू की गई है. सुदूरपश्चिम प्रदेश पुलिस कार्यालय, धनगढी के एसएसपी पदम बिष्ट ने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को मिली है और मामले की जांच की जा रही है.

एसएसपी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुत्ते को सेती नदी में फेंका गया है. पुलिस ने वायरल वीडियो के बझाङ जिले की सेती नदी से जुड़े होने की पुष्टि की है.

महिला पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई

पुलिस अब वीडियो के आधार पर महिला की पहचान करने और घटना से जुड़ी दूसरी जानकारी जुटाने में लगी है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद महिला को कानून के दायरे में लाया जाएगा. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के बाद लोगों में गुस्सा है. यूजर्स का कहना है कि महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और महिला की पहचान से जुड़ी जानकारी सामने आना बाकी है.

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