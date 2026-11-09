7 हादसे, 23 मौतें... दिल्ली से महाराष्ट्र-MP तक इन परिवारों में अग्निकांड से कोहराम

दीपावली के दिन देश के कई हिस्सों में आग की घटनाओं ने लोगों को झकझोर दिया. महाराष्ट्र के धाराशिव में किराना दुकान के ऊपर बने मकान में आग लगने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई. मध्य प्रदेश के कटनी और सिवनी में भी अलग-अलग अग्निकांड में छह-छह लोगों की जान चली गई. वहीं उज्जैन में आग की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई. दिल्ली के नरेला में पटाखा जलाते समय एक बच्चे की जान चली गई. राजस्थान के पाली में पटाखों की दुकान में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है. ओडिशा के कटक में भी घर में आग लगने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई और एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए.

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महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के येडशी गांव में दीपावली की रात करीब ढाई बजे किराना दुकान में भीषण आग लग गई. दुकान के ऊपर बने मकान में करंडे परिवार रहता था. रात में आग लगने के कारण परिवार के लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते आग ने दुकान और मकान को अपनी चपेट में ले लिया.

हादसे में परिवार के छह लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान उत्तम त्र्यंबक करंडे, चंद्रकला उत्तम करंडे, गोविंद उत्तम करंडे, ज्योति गोविंद करंडे, गायत्री गोविंद करंडे और सिद्धि गोविंद करंडे के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दो लोगों की मौत झुलसने और चार की दम घुटने से हुई.परिवार की कृष्णा नाम की एक सदस्य बच गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही धाराशिव, कलंब और तुलजापुर से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हुई है. शुरुआती तौर पर दीपक से आग लगने की आशंका जताई जा रही है.

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कटनी में तीन मंजिला इमारत में आग, छह की मौत

मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बरही में दीपावली की रात तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि बिल्डिंग की तीनों मंजिलें इसकी चपेट में आ गईं. दूसरी और तीसरी मंजिल पर रह रहे परिवार के छह लोग अंदर फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई. बताया गया कि मकान-दुकान मालिक पूरन अग्रवाल के परिवार के छह लोगों की इस हादसे में मौत हुई है. इनमें दो महिलाएं, एक पुरुष और तीन बच्चे शामिल हैं. रेस्क्यू के बाद सभी शवों को बरही अस्पताल ले जाया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर आशीष तिवारी और पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा भी मौके पर पहुंचे.

सिवनी में भी छह लोगों की मौत

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा कस्बे में सोमवार सुबह करीब 4 से 4:30 बजे के बीच एक तीन मंजिला मकान में आग लग गई. पुलिस के मुताबिक, उस समय घर में 10 लोग मौजूद थे. इनमें से छह लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. मृतकों की पहचान कुंदन लाल सोनी, उनकी पत्नी राजकुमारी सोनी, ऋतु सोनी, स्मृति सोनी, सूर्य सोनी और 16 वर्षीय आदित्य सोनी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, मृतकों में तीन महिलाएं और एक नाबालिग शामिल हैं. दमकल और रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पाया. आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई है.

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नरेला में पटाखा जलाते समय बच्चे की मौत

दिल्ली के नरेला इलाके में 8 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे एक बच्चा घर के सामने अनार पटाखा जला रहा था. इसी दौरान पटाखा फट गया और बच्चे के सीने में चोट लग गई. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. रात करीब 10:50 बजे अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि बच्चे को मृत हालत में लाया गया था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

उज्जैन में आग में बुजुर्ग की मौत

उज्जैन के नागझिरी थाना क्षेत्र में देवास रोड स्थित विश्वकर्मा हार्डवेयर की बिल्डिंग में रविवार रात अचानक आग लग गई. आग और धुएं के बीच बुजुर्ग मोहनलाल पिता शंकरलाल अंदर फंस गए. पुलिस और स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. आग में बिल्डिंग में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर खाक होने की जानकारी सामने आई है. आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है. हादसे के बाद कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा और एसपी प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे.

पाली में पटाखों की दुकान में आग, दो की मौत

राजस्थान के पाली जिले के फालना में रात करीब 10 बजे पटाखों की दुकान में आग लग गई. बताया गया कि पास में बच्चे पटाखे जला रहे थे और इसी दौरान एक चिंगारी दुकान में चली गई. इसके बाद आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया. आग की चपेट में पास की बैटरी और कटलरी की दुकान भी आ गई. कुल तीन दुकानों के जलने की जानकारी है. आग बुझाने के लिए बाली, सांडेराव और रावदला से दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं.

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इस हादसे में दो लोगों की मौत और एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है. घायल को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रात करीब 2:30 बजे तक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी थी. दुकान के ऊपर बने आवास में रहने वाले तीन लोगों के फोन बंद आने की जानकारी भी सामने आई है और उनकी तलाश की जा रही है.

कटक में आग से 7 साल के बच्चे की मौत

ओडिशा के कटक के दरगाह बाजार इलाके में सोमवार तड़के एक घर में भीषण आग लग गई. आग रॉकी टेलर गली स्थित अशोक मारवाड़ी के घर में करीब सुबह 4 बजे लगी. उस समय घर में करीब आठ लोग मौजूद थे. आग और धुएं के कारण कई लोग घर के अंदर फंस गए. इस हादसे में 7 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया.

दमकल विभाग की पांच टीमें मौके पर पहुंचीं. घर मुख्य सड़क से करीब 200 मीटर अंदर और संकरी गलियों में था, जिससे दमकल कर्मियों को वहां पहुंचने में काफी परेशानी हुई. करीब तीन घंटे तक चले रेस्क्यू और फायर ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया गया और बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

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फायर ब्रिगेड को 142 फायर कॉल मिले

मुंबई में रविवार को फायर ब्रिगेड को 142 फायर कॉल मिले, जिनमें 137 मामले पटाखों से जुड़े थे. इनमें कुर्ला और मालाड-मार्वे में लेवल-1 और डोंगरी, घाटकोपर वेस्ट और कालिना में लेवल-2 की आग शामिल थी. हालांकि, रविवार की घटनाओं में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. इससे एक दिन पहले शनिवार को 56 फायर कॉल मिले थे, जिनमें 16 पटाखों से जुड़े थे. शनिवार को अंधेरी की एक हाईराइज बिल्डिंग में धुएं से दम घुटने के कारण लिफ्ट ऑपरेटर की मौत हुई थी.

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