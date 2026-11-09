बांग्लादेश की गलियों में वीडियो बना रहे चीनी व्लॉगर, दिल्ली का बता दिखा रहे गंदगी

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गरीब इलाकों में इन दिनों चीनी नागरिकों के एक समूह की गतिविधियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 150 चीनी नागरिक यहां की तंग गलियों, झुग्गी बस्तियों और कम आय वाले मोहल्लों में वीडियो बना रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इन वीडियो को चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारित करते हुए इन्हें भारत की राजधानी नई दिल्ली का दृश्य बताया जा रहा है. इतना ही नहीं, वीडियो में भारतीयों के रहन-सहन, साफ-सफाई और जीवनशैली को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां भी की जा रही हैं.

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इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या चीनी व्लॉगर सिर्फ सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और कमाई के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर भारत की छवि खराब करने के लिए किसी बड़े दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा हैं? बांग्लादेश के प्रमुख अखबार 'प्रोथोम आलो' की 6 नवंबर को प्रकाशित एक जांच रिपोर्ट में इस गतिविधि का खुलासा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी नागरिक ढाका के उत्तरा और टेकपारा इलाके में वीडियो बना रहे हैं और वहां के दृश्यों को नई दिल्ली का बताकर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं.

नई दिल्ली बताकर दिखा रहे ढाका की गलियां

प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी नागरिक उत्तरा के सेक्टर-12 और आसपास के टेकपारा इलाके की संकरी गलियों में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं. एक चीनी महिला, जिसकी पहचान 'मियानमियान' के नाम से हुई है, 1 नवंबर को उत्तरा के सेक्टर-12 में एक नहर के किनारे लाइव वीडियो बनाती दिखाई दी. उसने दर्शकों को बताया कि वह नई दिल्ली में है. इसके बाद उसने वहां के घरों और आसपास के माहौल को बेहद गंदा, पिछड़ा और अस्वच्छ बताया.

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रिपोर्ट में मियानमियान के हवाले से कहा गया कि यह नई दिल्ली है और यहां के घर बेहद गंदे हैं. टिन की छत वाले मकानों में पंखे तक नहीं हैं. उसने इलाके की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. जबकि हकीकत यह है कि वीडियो में दिखाया जा रहा इलाका भारत का नहीं, बल्कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है.

इसी तरह 'वांग वेई' नाम के एक अन्य चीनी नागरिक ने टेकपारा के चाय के ठेलों पर वीडियो बनाया. उसने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान स्थानीय लोगों की चाय को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की. उसने दर्शकों से कहा कि वहां के लोग गोमुत्र से बनी चाय' पीते हैं. उसने चाय को गंदे नदी के पानी से बना हुआ भी बताया. इस तरह की टिप्पणियों के जरिए भारतीयों के रहन-सहन को लेकर गलत और अपमानजनक तस्वीर पेश की जा रही है.

चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही लाइव स्ट्रीमिंग

जांच में सामने आया है कि ये चीनी नागरिक चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट और डोयिन पर वीडियो प्रसारित कर रहे हैं. डोयिन चीन का लोकप्रिय वीडियो प्लेटफॉर्म है, जिसे टिकटॉक का चीनी संस्करण भी कहा जाता है.. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ चीनी महिलाएं लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान यह दावा भी कर रही थीं कि उन्होंने भारत में शादी की है और वे अपने पति और परिवार के साथ यहां रहती हैं. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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प्रोथोम आलो ने अपनी जांच में लाइव वीडियो की टिप्पणियों को समझने के लिए गूगल ट्रांसलेट की मदद ली. इसके बाद चीनी भाषा जानने वाले बांग्लादेश के चार लोगों से इन अनुवादों की पुष्टि भी कराई गई. एक अन्य चीनी नागरिक 'फांगयू' ने अखबार को बताया कि ये प्रसारण उत्पादों के प्रचार से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा हैं. हालांकि, जब उससे पूछा गया कि वीडियो बनाने के लिए इसी इलाके को क्यों चुना गया है, तो उसने इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

कई महीनों से चल रही है वीडियो बनाने की गतिविधि

यह मामला सिर्फ कुछ वीडियो या एक-दो व्लॉगर्स तक सीमित नहीं है. इससे पहले 28 मई को बांग्लादेश के समाचार संस्थान 'द बिजनेस स्टैंडर्ड' ने भी ढाका के टेकपारा इलाके में चीनी व्लॉगर्स की मौजूदगी को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इस रिपोर्ट में बताया गया था कि चीनी व्लॉगर्स गरीब बस्तियों और घनी आबादी वाले इलाकों में लगातार वीडियो बना रहे हैं. उनके पास ऐसे आईफोन भी देखे गए थे, जिनमें लंबे समय तक वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन लगे हुए थे.

अखबार ने चीन के वीडियो प्लेटफॉर्म बिलिबिली और यूकू पर उपलब्ध वीडियो की भी पड़ताल की. इसमें पाया गया कि कई वीडियो के शीर्षक में 'गरीब', 'गंदा' और 'झुग्गी बस्ती' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. इन वीडियो में गरीब बांग्लादेशी परिवारों की जिंदगी और उनकी आर्थिक स्थिति को प्रमुखता से दिखाया जाता है. कई बार व्लॉगर खुद को जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति के रूप में भी पेश करते हैं.

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बांग्लादेश के एक अन्य समाचार पत्र 'कलेर कंठो' ने 6 जुलाई को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उत्तरा के सेक्टर-12 में चीनी नागरिकों की संख्या पिछले कुछ महीनों में काफी बढ़ी है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, ये लोग लगातार तीन-चार महीनों से इलाके में वीडियो बना रहे हैं.

एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उन्हें चीनी नागरिकों की भाषा समझ में नहीं आती और न ही यह पता है कि वे किस उद्देश्य से यहां आते हैं. वे टेकपारा रोड और आसपास की दुकानों में घूमते हुए वीडियो बनाते रहते हैं. एक अन्य निवासी ने कहा कि ये लोग लगभग हर दुकान में जाकर रिकॉर्डिंग करते हैं. उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इनका असली मकसद क्या है.

घरों और निजी जगहों में भी रिकॉर्डिंग के आरोप

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर चिंता स्थानीय लोगों की निजता और उनकी सहमति को लेकर सामने आई है. प्रोथोम आलो और द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कुछ चीनी व्लॉगर्स स्थानीय लोगों की अनुमति के बिना उनके घरों में घुसकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं.

कुछ निवासियों ने दावा किया कि व्लॉगर्स घरों के साथ-साथ बाथरूम तक में रिकॉर्डिंग करने पहुंच गए. वहीं, द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में रसोई और घर के दूसरे निजी हिस्सों में बिना अनुमति वीडियो बनाने की शिकायतों का भी जिक्र किया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ बांग्लादेशी महिलाएं इन चीनी नागरिकों की मदद भी कर रही हैं. वे उन्हें स्थानीय इलाकों में ले जाने और वीडियो बनाने में सहयोग करती हैं. इसके बदले उन्हें पैसे दिए जाते हैं.

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प्रोथोम आलो के अनुसार, एक स्थानीय महिला गाइड ने बताया कि उसे इस काम के लिए रोजाना 700 से 800 बांग्लादेशी टका मिलते हैं. वहीं, द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कुछ महिलाओं को 500 से 1,000 टका तक भुगतान किए जाने की बात सामने आई है.

कलेर कंठो की रिपोर्ट में एक और घटना का जिक्र है. अखबार के संवाददाता जब एक चीनी नागरिक से सवाल पूछने पहुंचे तो उसने फोन पर किसी बांग्लादेशी व्यक्ति से बात की. इसके बाद एक स्थानीय दवा दुकानदार को फोन दिया गया. आरोप है कि फोन पर मौजूद व्यक्ति ने दुकानदार से पत्रकारों के मोबाइल नंबर लेने और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहने को कहा.

क्या भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की कोशिश?

इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. उत्तरा वेस्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने प्रोथोम आलो को बताया कि पुलिस ने इलाके में चीनी नागरिकों को वीडियो बनाते हुए देखा है. हालांकि, वे किस मकसद से ऐसा कर रहे हैं, इसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं है. इस मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

दरअसल, दक्षिण एशिया के गरीब इलाकों और झुग्गी बस्तियों को लेकर विदेशी पर्यटकों और कंटेंट क्रिएटर्स में लंबे समय से दिलचस्पी रही है. भारत में भी मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों की झुग्गी बस्तियों को देखने के लिए विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. कई टूर कंपनियां इसके लिए विशेष यात्राएं भी आयोजित करती हैं.

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मार्च 2026 में इंडिया टुडे डिजिटल की एक रिपोर्ट में मुंबई की धारावी बस्ती का जिक्र किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, यहां के कुछ स्थानीय लोगों ने विदेशी पर्यटकों को इलाके की सैर कराने को कमाई का जरिया बना लिया है. इसके लिए एक पर्यटक से 15,000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं.

ऐसे में यह संभावना भी जताई जा रही है कि चीनी व्लॉगर चीन के दर्शकों के बीच गरीबी और झुग्गी बस्तियों को दिखाकर लोकप्रियता और कमाई हासिल करना चाहते हैं. लेकिन इस मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि बांग्लादेश के इलाकों को भारत का बताकर दिखाया जा रहा है और भारतीयों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं.

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब भारत और चीन के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी लगातार बढ़ रही है. चीन की अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है, लेकिन भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. भारत चीन में मौजूद कंपनियों और निर्माताओं को अपने यहां निवेश के लिए आकर्षित करने की कोशिश भी कर रहा है.

हालांकि, अभी तक किसी भी रिपोर्ट में यह साबित नहीं हुआ है कि ये चीनी व्लॉगर किसी संगठित दुष्प्रचार अभियान के तहत काम कर रहे हैं. न ही यह स्पष्ट हुआ है कि वे स्वतंत्र रूप से वीडियो बना रहे हैं या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं.

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