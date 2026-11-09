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Shubh Sanket: दिवाली के बाद घर में दिखें ये 5 संकेत तो समझें आप हैं बेहद भाग्यशाली, मां लक्ष्मी बरसा रही हैं कृपा!

Maa Lakshmi Signs: दिवाली के बाद घर में कुछ खास संकेत दिखना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ये संकेत मां लक्ष्मी की कृपा और घर में सुख-समृद्धि आने से जुड़े होते हैं. जानें ऐसे 5 शुभ संकेतों के बारे में.

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दिवाली के बाद शुभ संकेत (Photo: ITG)
दिवाली के बाद शुभ संकेत (Photo: ITG)

Maa Lakshmi Signs: दिवाली का त्योहार मां लक्ष्मी की पूजा और घर में सुख-समृद्धि की कामना के साथ मनाया जाता है. इस दिन लोग घर की सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं. मान्यता है कि मां लक्ष्मी साफ-सुथरे घर में वास करती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली के बाद घर में कुछ ऐसी चीजें भी नजर आ सकती हैं, जिन्हें शुभ माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ये घर में खुशहाली और अच्छे समय आने के संकेत हो सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 शुभ संकेतों के बारे में.

1. घर में चिड़िया का आना

घर की बालकनी या आंगन में चिड़ियों का आना शुभ माना जाता है. अगर दिवाली के बाद आपके घर में गौरैया या दूसरी छोटी चिड़ियां आने लगें तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है. मान्यता है कि पक्षियों का घर में आना सुखद माहौल और खुशहाली से जुड़ा होता है.

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2. तुलसी के पौधे का हरा-भरा रहना

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है. घर में तुलसी का हरा-भरा रहना और उसमें नई पत्तियां आना शुभ संकेत माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है. इसलिए दिवाली के बाद भी तुलसी की नियमित देखभाल और पूजा करना अच्छा माना जाता है.

3. घर में अचानक खुशबू महसूस होना

अगर घर में अचानक अच्छी खुशबू आने लगे और इसकी कोई खास वजह न हो तो इसे शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह घर में अच्छे माहौल और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है. 

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4. घर में गाय का आना

हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है. मान्यता है कि गाय में देवी-देवताओं का वास होता है. ऐसे में दिवाली के बाद अगर गाय आपके घर के दरवाजे पर आ जाए तो इसे शुभ माना जाता है. कई लोग इसे घर में बरकत और सुख-समृद्धि आने का संकेत मानते हैं.

5. रुके हुए काम पूरे होने लगना

अगर दिवाली के बाद आपके रुके हुए काम पूरे होने लगें, पैसों की परेशानी कम हो जाए और परिवार में शांति बनी रहे तो इसे शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ये मां लक्ष्मी की कृपा के संकेत हो सकते हैं.

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