'बाय-बाय, पापा...' चिनाब में कूदने से पहले बेटी का पिता को आखिरी फोन

डोडा में शनिवार की दोपहर एक पिता के लिए बहुत ही दर्दनाक बन गई, जब उनकी 21 वर्षीय बेटी ने चिनाब नदी में कूदने से पहले फोन पर उन्हें आखिरी बार 'बाय-बाय पापा' कहा. जिला प्रशासन ने युवती की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है.

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घटना के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को खुद युवती पायल देवी ने रिकॉर्ड किया था. वीडिया में पायल दोपहर लगभग 2 हजे प्रेम नगर के पास शिवा दल पुल से नदी में कूदने से पहले आखिरी विदा लेती नजर आ रही है.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर चिनाब नदी में बचाव अभियान चलाया, लेकिन पायल का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है.

फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर पायल ने यह कदम क्यों उठाया. पायल के पिता कृष्ण लाल ने बताया कि वह दिन में पास के ही एक मेले में गई थी. कुछ देर बाद उसने फोन कर पिता को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह डॉक्टर के पास जा रही है. पायल के पिता के मुताबिक, डॉक्टर न मिलने के कारण घर लौटने के दौरान वह कथित तौर पर एक मोटरसाइकल पर सवार हो गई थी.

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कृष्ण लाल ने बताया कि उन्हें कुछ देर बाद उनकी बेटी के साथ मौजूद एक शख्स ने फोन कर बताया कि पायल नदी की ओर भाग गई है. कृष्ण लाल ने बताया कि पायल बार-बार यही कह रही थी. 'कोई भी मेरे पास न आए.'

कृष्ण लाल ने फोन पर पायल से बात करने की कोशिश की. उन्होंने बार-बार उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है? क्या किसी ने उससे कुछ कहा है या उसके साथ कुछ किया है?

कृष्ण लाल के मुताबिक, पायल ने फोन पर जवाब देते हुए कहा, 'नहीं पापा. ये मेरी जिंदगी है. मेरा दिल कहता है कि मुझे इसी रास्ते पर जाना चाहिए.' उन्होंने बताया कि इसके बाद पायल ने उनसे बस इतना कहा, 'बाय-बाय, पापा' और फिर फोन कट गया.

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