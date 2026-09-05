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7 मिनट तक लिव-इन पार्टनर को सबके सामने पीटता रहा दरिंदा... बेरहमी से की हत्या, गुजरात पुलिस ने घटनास्थल पर आरोपी को सिखाया सबक

Bhavnagar Bus Stand Murder Case: भावनगर एसटी बस स्टैंड पर प्रेमी फैजल ने शक के चलते काजल बारैया की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को पकड़कर सीन रीक्रिएट कराया.

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आरोपी की पिटाई करने का भी दावा.(Photo:Screengrab)
आरोपी की पिटाई करने का भी दावा.(Photo:Screengrab)

गुजरात के भावनगर में ST बस स्टैंड पर एक महिला की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को उसी जगह ले जाकर घटना का रीकंस्ट्रक्शन कराया, जहां उसने महिला पर हमला किया था. आरोपी फैसल उर्फ खटकी लखानी पर अपनी कथित गर्लफ्रेंड काजल बारैया की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया था, जिसमें महिला के साथ मारपीट होती दिखाई दी.

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. रीकंस्ट्रक्शन के दौरान पुलिस अधिकारी आरोपी को घटनास्थल पर लेकर पहुंचे और उससे घटना के बारे में जानकारी ली.

सात मिनट तक महिला को पीटता रहा आरोपी

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मामला भावनगर के नीलमबाग थाना क्षेत्र स्थित ST बस स्टैंड का है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी फैसल उर्फ खटकी ने काजल बारैया के साथ करीब सात मिनट तक मारपीट की. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. घटना के CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामले की गंभीरता और ज्यादा साफ हुई.

काजल को गंभीर हालत में 108 एंबुलेंस की मदद से सर टी. अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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सात साल से साथ रह रहे थे काजल और फैसल

पुलिस के अनुसार, काजल बारैया और आरोपी फैसल उर्फ लखानी पिछले करीब सात वर्षों से साथ रह रहे थे. दोनों फुटपाथ पर रहते थे और उनके बीच अक्सर विवाद होने की बात सामने आई है.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि फैसल को शक था कि काजल के उसके दोस्त रवि उर्फ बडो के साथ संबंध हैं. इसी बात को लेकर तीनों के बीच विवाद हुआ था.

बताया गया है कि घटना के दौरान फैसल ने काजल के अलावा रवि के साथ भी मारपीट की, जिसमें रवि घायल हो गया.

पहले भी अपराध में जेल जा चुका है आरोपी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी फैसल उर्फ लखानी का आपराधिक इतिहास भी रहा है. उसके खिलाफ पहले लूटपाट और मारपीट जैसे अपराध दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस के अनुसार, वह पहले एक मामले में जेल भी जा चुका है.

जेल से बाहर आने के बाद उसे काजल और रवि के बीच कथित संबंधों की जानकारी मिली थी. इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ने की बात पुलिस जांच में सामने आई है.

पुलिस ने घटनास्थल पर कराया रीकंस्ट्रक्शन

महिला की मौत के बाद नीलमबाग पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे ST बस स्टैंड लेकर पहुंची और घटना का रीकंस्ट्रक्शन कराया.

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रीकंस्ट्रक्शन के दौरान पुलिस ने आरोपी से घटनाक्रम को दोबारा समझने की कोशिश की. इसी दौरान नीलमबाग पुलिस ने आरोपी की सार्वजनिक रूप से पिटाई की. इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है. देखें VIDEO:- 

CCTV ने खोला पूरी वारदात का राज

ST बस स्टैंड पर हुई मारपीट की पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी. फुटेज में आरोपी द्वारा महिला के साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई.

घटना ने बस स्टैंड की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. इतनी देर तक महिला के साथ मारपीट होने के बावजूद उसे बचाने के लिए तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

मां की शिकायत पर हत्या का केस

पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी फैसल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. महिला के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमार्टम समेत अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की आगे की जांच नीलमबाग पुलिस स्टेशन के PI कर रहे हैं.

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