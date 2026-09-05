कम आएगा बिल... क्या आपके बिजली के मीटर में दिख रहा है ये निशान? 

अगर आपके घर में स्मार्ट बिजली मीटर लगा है तो कभी उसके डिस्प्ले को ध्यान से देखिए. वहां आपको कई तरह के छोटे-छोटे निशान और संकेत दिखाई दे सकते हैं. इनमें से एक ऐसा निशान भी हो सकता है, जो जमीन से जुड़े कनेक्शन जैसा नजर आता है. इसे देखकर कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर ये निशान किस चीज का है? क्या मीटर में कोई दिक्कत है या फिर इसका बिजली की खपत से कोई संबंध है?

और पढ़ें

सोशल मीडिया पर भी बिजली के मीटर पर दिखने वाले अलग-अलग सिंबल को लेकर तरह-तरह की बातें वायरल होती रहती हैं. कुछ लोग दावा करते हैं कि मीटर में कोई खास निशान दिखाई दे रहा है तो बिजली का बिल कम आएगा. लेकिन अर्थिंग सिंबल को लेकर ऐसी बातों पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है. तो आखिर यह निशान क्या बताता है? क्या इससे बिजली का बिल कम होता है? और अगर यह निशान मीटर में दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए? चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं.

यह भी पढ़ें: बिजली के मीटर में लगी चार लाइट किस काम की है? ये बताएंगी मीटर सही चल रहा है या नहीं?

क्या होता है अर्थिंग सिंबल?

अर्थिंग यानी बिजली के सिस्टम की एक अहम सुरक्षा व्यवस्था. आसान शब्दों में समझें तो बिजली के उपकरण या तारों में किसी वजह से करंट का रिसाव हो जाए, तो उसे सुरक्षित रास्ते से जमीन तक पहुंचाने में अर्थिंग मदद करती है. घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, माइक्रोवेव, कंप्यूटर जैसे कई बिजली के उपकरण इस्तेमाल होते हैं. इनमें किसी तरह की खराबी आने पर करंट उपकरण के बाहरी हिस्से तक पहुंच सकता है. ऐसी स्थिति में सही अर्थिंग सुरक्षा देने में मदद करती है. यानी अर्थिंग का सबसे बड़ा काम बिजली से सुरक्षा करना है, बिल कम करना नहीं.

Advertisement

मीटर में क्यों दिखाई देता है ये निशान?

आजकल कई घरों में डिजिटल और स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं. इन मीटरों के डिस्प्ले पर बिजली की आपूर्ति, लोड, मीटर की स्थिति और दूसरी तकनीकी जानकारी से जुड़े अलग-अलग संकेत दिखाई दे सकते हैं. अर्थिंग से जुड़ा सिंबल भी कुछ मीटरों में दिखाई दे सकता है. हालांकि, यहां एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि हर कंपनी और हर मॉडल के मीटर में किसी सिंबल का मतलब एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है. इसलिए केवल निशान देखकर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि आपके घर की अर्थिंग में कोई समस्या है या फिर बिजली का बिल कम होने वाला है.

यह भी पढ़ें: कुछ लोग खौलते तेल में हाथ कैसे डाल लेते हैं? क्यों नहीं जलते हैं हाथ

क्या अर्थिंग से कम आता है बिजली का बिल?

अब आते हैं उस सवाल पर, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है. क्या मीटर में अर्थिंग सिंबल दिखाई देने से बिजली का बिल कम हो जाता है? अर्थिंग का बिजली की खपत कम करने से सीधा संबंध नहीं है. बिजली का बिल मुख्य रूप से आपके घर में इस्तेमाल हुई बिजली यूनिट यानी खपत पर निर्भर करता है. अगर घर में एसी, गीजर, हीटर, कूलर या दूसरे ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपकरण लंबे समय तक चलते हैं तो बिजली की खपत बढ़ सकती है. इसके साथ ही बिल भी बढ़ सकता है. इसलिए मीटर पर अर्थिंग का निशान देखकर बिल कम होने की उम्मीद करना सही नहीं है.

Advertisement

खराब अर्थिंग होने पर क्या परेशानी हो सकती है?

अर्थिंग का बिल से भले ही सीधा संबंध न हो, लेकिन बिजली की सुरक्षा के लिहाज से इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. अगर घर की अर्थिंग सही नहीं है और किसी बिजली के उपकरण में करंट का रिसाव हो जाता है, तो बिजली का झटका लगने का खतरा बढ़ सकता है. खासकर ऐसे उपकरणों में जिनका बाहरी हिस्सा मेटल का होता है, सही अर्थिंग काफी जरूरी मानी जाती है. इसलिए घर की बिजली की वायरिंग करवाते समय अर्थिंग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

मीटर में यह निशान दिखे तो क्या करें?

अगर आपके मीटर पर अर्थिंग का निशान दिखाई दे रहा है और मीटर सामान्य रूप से काम कर रहा है, तो केवल इस निशान को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर इसके साथ कोई एरर कोड, चेतावनी या असामान्य संकेत भी दिखाई दे रहा है तो मीटर को खुद खोलने या उसके तारों से छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें ऐसी स्थिति में बिजली विभाग या किसी योग्य बिजली मिस्त्री से जांच करवाना बेहतर रहेगा.

बिजली का बिल कम करना है तो इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो इसका तरीका मीटर में अर्थिंग का निशान ढूंढना नहीं, बल्कि बिजली की खपत कम करना है. जरूरत न होने पर पंखे और लाइट बंद रखें. ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल सोच-समझकर करें. एसी को बहुत कम तापमान पर चलाने से बचें और पुराने ज्यादा बिजली खाने वाले उपकरणों की जगह कम बिजली खपत करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करें.

Advertisement

यानी अगली बार बिजली के मीटर पर यह छोटा सा अर्थिंग सिंबल दिखाई दे तो इसे देखकर न तो खुश होने की जरूरत है और न ही घबराने की. यह मुख्य रूप से बिजली की सुरक्षा और अर्थिंग व्यवस्था से जुड़ा संकेत है. बिजली का बिल कम होगा या ज्यादा, यह मीटर पर दिखने वाले इस निशान से नहीं, बल्कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली की मात्रा पर निर्भर करता है.

---- समाप्त ----