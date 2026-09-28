scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

​'टाटा-बिड़ला, अंबानी आकर खरीद लें...', आखिर अपना ही गांव क्यों बेच रहे हैं ये लोग- VIDEO

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के माढा तालुका के तुलसी गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा आंदोलन शुरू किया है. पिछले 25 वर्षों से ग्रामीण सिना-माढा उपसा जल सिंचाई योजना का पानी गांव तक पहुंचाने की मांग कर रहे हैं. कम बारिश के चलते संकट और गहरा गया है.

Advertisement
X
ग्रामीण, जो अपना गांव बेच रहे हैं. (Photo: Screengrabs)
ग्रामीण, जो अपना गांव बेच रहे हैं. (Photo: Screengrabs)

'हमारा गांव बिक्री के लिए है, कोई इसे खरीद ले.' महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में लगे इस बैनर ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. गांव के लोगों ने यह ऐलान किसी जमीन या संपत्ति को बेचने के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी एक ऐसी समस्या को लेकर किया है, जिसका समाधान वे पिछले करीब 25 वर्षों से मांग रहे हैं. पानी के लिए तरस रहे ग्रामीणों ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए अब अपने गांव को ही 'बिक्री के लिए' बता दिया है.

मामला माढा तालुका के तुलसी गांव का है. यहां ग्रामीण लंबे समय से सिना-माढा उपसा जल सिंचाई योजना का पानी गांव तक पहुंचाने की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उजनी बांध से वर्ष 2000 में सिना-माढा योजना शुरू की गई थी. शुरुआत में तुलसी गांव को इस योजना से बाहर रखा गया था.

बारिश कम हुई तो बढ़ गई मुश्किल
इसके बाद ग्रामीणों ने लगातार ज्ञापन दिए, अधिकारियों से गुहार लगाई और कई बार आंदोलन किया. लंबे संघर्ष के बाद कागजों में तुलसी गांव को योजना में शामिल भी किया गया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि योजना में शामिल होने के बावजूद आज तक पानी गांव की सीमा तक नहीं पहुंच पाया है.

सम्बंधित ख़बरें

Dhule woman murder
गर्भवती महिला को पीट-पीटकर किया बेहोश, बीड से अपहरण कर धुले में जिंदा जलाया
CEC meeting (Photo: ITG)
SIR पर EC की बड़ी बैठक, दिल्ली-महाराष्ट्र से बिहार-बंगाल पर अहम फैसले
JALNA Murder case in Love affair
सड़क हादसे में शख्स की मौत, सामने आई पत्नी और उसके प्रेमी की साज‍िश
iit bombay student sahil wakode suicide update
IIT-बॉम्बे छात्र मौत केस में खुलासा! आखिरी कॉल में दोस्त को सुनाई थी आपबीती
pune man beaten auto driver
VIDEO: 'पहले पत्थर से मारा, फिर पीटा', बीच सड़क ऑटो ड्राइवर से बदसलूकी

इस साल कम बारिश ने गांव की मुश्किल और बढ़ा दी है. ग्रामीणों के मुताबिक, पीने के पानी के साथ खेती के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है. पानी की कमी का सीधा असर किसानों की फसलों पर पड़ रहा है. ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि अगर गांव तक सिना-माढा योजना का पानी पहुंच जाए तो उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो सकता है.

Advertisement

12 किसानों ने शुरू किया आमरण अनशन
पानी की मांग को लेकर उजनी पानी संघर्ष समिति के नेतृत्व में 14 अक्टूबर से तुलसी गांव में 12 किसानों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया है. ग्रामीणों के मुताबिक, अनशन के पांच दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से समस्या के समाधान को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसके बाद आंदोलन को और तीखा करने का फैसला लिया गया.

'टाटा-बिड़ला, अंबानी आकर गांव खरीद लें'
प्रशासन की कथित उदासीनता से नाराज ग्रामीणों ने गांव में एक बैनर लगा दिया, जिस पर लिखा है- 'हमारा गांव बिक्री के लिए है, कोई इसे खरीद ले.' ग्रामीणों ने व्यंग्य करते हुए यह भी कहा कि टाटा-बिड़ला या अंबानी आकर गांव खरीद लें और उन्हें पानी उपलब्ध करा दें.

ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है. इसका असर गांव की रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है. ग्रामीणों के बीच यह बात भी उठाई जा रही है कि पानी की सुविधा नहीं होने के कारण युवाओं की शादियों में भी दिक्कतें आ रही हैं.

अब ग्रामीणों की मांग साफ है- सिना-माढा उपसा जल सिंचाई योजना का पानी जल्द से जल्द तुलसी गांव तक पहुंचाया जाए. 'गांव बिक्री के लिए है' का बैनर लगाकर ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की है. देखना होगा कि इस अनोखे आंदोलन के बाद वर्षों से चली आ रही पानी की समस्या पर प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ​'टाटा-बिड़ला, अंबानी आकर खरीद लें...', आखिर अपना ही गांव क्यों बेच रहे हैं ये लोग- VIDEO |
    उज्जैन में शाही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से पहले कैसे बढ़ा बवाल, देखें |
    मैच के बाद रोहित शर्मा के साथ हुआ हादसा... बस से उतरते वक्त फिसले, विराट कोहली दिखे परेशान, VIDEO |
    'जिन हाथों से मस्जिद बनाई, उन्हीं से तोड़ रहे', उज्जैन शाही मस्जिद में जाली तोड़ते वक्त भावुक हुए लोग |
    आर-पार की लड़ाई में 28 लड़ाके मारे गए, 30 कैप्चर... अफगान-PAK बॉर्डर पर अब कैसे हैं हालात? |
    संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत आत्महत्या है या हत्या? गहराया सस्पेंस |
    अमेरिका छोड़ भारत लौटे IITian टॉपर, मच्छरों पर शुरू की रिसर्च |
    Pani Wali Litti Recipe: क्या आपने खाई है पानी वाली लिट्टी? जानें इसे बनाने का आासान तरीका |
    यूपी के वो 5 जिले जो कांग्रेस-सपा के बीच बने 'कुरुक्षेत्र'... कौन देगा 'कुर्बानी'? |
    'जरा भी लाज-लज्जा नहीं है!' ट्रेन में महिलाओं के सामने पेशाब करने लगा शख्स, यात्रियों ने घेरा
    Advertisement