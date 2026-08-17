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BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, राम माधव, स्मृति ईरानी की एंट्री, वसुंधरा को अहम जिम्मेदारी

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है.बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी आगे बढ़ेगी.

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नितिन नवीन ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है. (Photo: PTI)
नितिन नवीन ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है. (Photo: PTI)

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है. नितिन नवीन की इस नई टीम में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा राम माधव की भी बीजेपी वापसी हुई है, उन्हें भी उपाध्यक्ष बनाया गया है. 

पूर्वी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बीजेपी संगठन में आईं हैं. उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है.  उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को भी बीजेपी उपाध्यक्ष बनाया गया है. ओडिशा के बैजयंत जय पांडा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. अनुभव और ऊर्जा से समृद्ध यह टीम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में संगठन को नई गति प्रदान करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि टीम के सभी सदस्य, कार्यकर्ता भाव से संगठन को और अधिक सशक्त बनाते हुए 'विकसित भारत' के संकल्प और राष्ट्रसेवा के ध्येय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. 

विनोद तावड़े और सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव बने रहेंगे, जबकि बीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) के पद पर बने रहेंगे. अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव के पद पर बनाए रखा गया है, जबकि अनिल बलूनी राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया से जुड़ी अहम भूमिका निभाते रहेंगे. 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से पांच महिलाएं हैं, लेकिन आठ राष्ट्रीय महासचिवों में स्मृति ईरानी अकेली महिला हैं.

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