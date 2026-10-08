scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों को आज फिर लंच पर बुलाया, कनॉट प्लेस में होगी बैठक

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी सांसदों को दोपहर 1:45 बजे कनॉट प्लेस के मोएट्स में लंच पर बुलाया है. लगातार दूसरे दिन लंच का आयोजन कनॉट प्लेस में ही हो रहा है. 7 अक्टूबर को भी लंच हुआ था और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर की ओर बढ़े थे. पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और करीब दो घंटे बाद रिहा किया.

Advertisement
X
मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों को एक बार फिर लंच के लिए न्योता दिया है (Photo: PTI)
मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों को एक बार फिर लंच के लिए न्योता दिया है (Photo: PTI)

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों को एक बार फिर लंच पर बुलाया है. यह लंच दोपहर 1:45 बजे कनॉट प्लेस के मोएट्स में रखा गया है. खास बात यह है कि लगातार दूसरे दिन लंच का आयोजन कनॉट प्लेस में ही हो रहा है.

इससे एक दिन पहले 7 अक्टूबर को भी खड़गे ने लंच बुलाया था और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर की ओर बढ़े थे. पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और करीब दो घंटे बाद रिहा किया. अब सवाल उठ रहा है कि क्या आज भी लंच के बाद विपक्षी सांसद प्रदर्शन का रुख करेंगे.

खड़गे ने अपने निमंत्रण में साफ लिखा है कि वह लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सभी सदस्यों को लंच के लिए बुला रहे हैं. यानी यह न्योता सिर्फ एक सदन के सांसदों के लिए नहीं, दोनों सदनों के विपक्षी सांसदों के लिए है. लंच दोपहर 1:45 बजे कनॉट प्लेस के K-14, आउटर सर्किल में मौजूद मोएट्स में होगा. खड़गे ने सभी सांसदों से इसमें शामिल होने का अनुरोध किया है.

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के कई सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया (Photo: PTI)
राहुल-प्रियंका जंतर-मंतर नहीं जा पाए, पुलिस ने 2 घंटे हिरासत में रख छोड़ा
Kharge invited INDIA bloc MPs to lunch.
'कैसे हिरासत में लेना है', DCP का वीडियो आया सामने! राहुल गांधी-कांग्रेस सांसदों के लंच पर पुलिस अलर्ट
पुलिस हिरासत से रिहा हुए राहुल गांधी, पोस्ट कर कहा- एक भी देशद्रोही बख्शा नहीं जाएगा
dinesh arya bjp candidate and cm pushkar dhami
क्या बीजेपी ने 'शुद्धीकरण यज्ञ' के डैमेज कंट्रोल का चला दांव?
mallikarjun kharge
CEC के इस्तीफे से बैलेट पेपर तक... मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखी तीन मांगें
Advertisement

यह भी पढ़ें: राहुल-प्रियंका पर FIR, प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की के आरोप

7 अक्टूबर को भी खड़गे ने विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया था. लंच के बाद सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन का रुख किया. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्ष के कई दूसरे सांसद जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे थे. लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. करीब दो घंटे हिरासत में रखने के बाद सभी को रिहा कर दिया गया.

अब एक दिन बाद खड़गे ने फिर उसी इलाके में विपक्षी सांसदों को लंच का न्योता भेजा है. आज के निमंत्रण में भी जगह कनॉट प्लेस ही है. यह इलाका जंतर-मंतर और चुनाव आयोग के दफ्तर के बेहद करीब है. इसी वजह से चर्चा है कि क्या विपक्षी सांसद आज भी लंच के बाद प्रदर्शन की तरफ जाएंगे. कल की तरह आज भी ऐसा होता है या नहीं, यह देखना बाकी है. लगातार दूसरे दिन कनॉट प्लेस में लंच और उसके बाद संभावित विरोध प्रदर्शन को लेकर आज सबकी नजर विपक्ष की रणनीति पर रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हो चुकी है, वो मोदी से प्यार करेंगे क्या?' मोबाइल कांग्रेस इवेंट में बोले PM |
    75 की उम्र में भी इतने फिट थे नाना पाटेकर, वायरल हो रहा कुछ दिन पहले का जिम का वीडियो |
    सूखा-फसल बर्बाद... लातूर में एक और किसान ने की आत्महत्या, 3 दिन में दूसरा मामला |
    नाना पाटेकर के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, इन शब्दों में क‍िया याद |
    Vastu Tips Navratri: नवरात्र से पहले घर से हटा दें 5 अशुभ चीजें, वरना रूठ सकती हैं माता रानी! |
    मलबे के भीतर से कॉल, पानी मांगा, अस्पताल पहुंचने पर तोड़ा दम... सीमापुरी हादसे में प्रेग्नेंट महिला की दर्दनाक मौत |
    तेजस्वी यादव-मुकेश सहनी और मीसा भारती हिरासत में, पटना में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजभवन मार्च |
    Personal Guarantee Case: '10% ब्याज के साथ चुकाएंगे मूलधन', सुभाष चंद्रा मामले में 4 कंपनियों का बड़ा ऑफर |
    नाना पाटेकर के अभिनय और जिंदादिली को याद कर भावुक हुईं सोनाली कुलकर्णी |
    टू-व्हीलर मार्केट में बड़ा उलटफेर... Honda बनी 'Hero', देखें टॉप सेलिंग ब्रांड्स की लिस्ट
    Advertisement