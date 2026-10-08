मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों को आज फिर लंच पर बुलाया, कनॉट प्लेस में होगी बैठक

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों को एक बार फिर लंच पर बुलाया है. यह लंच दोपहर 1:45 बजे कनॉट प्लेस के मोएट्स में रखा गया है. खास बात यह है कि लगातार दूसरे दिन लंच का आयोजन कनॉट प्लेस में ही हो रहा है.

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इससे एक दिन पहले 7 अक्टूबर को भी खड़गे ने लंच बुलाया था और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर की ओर बढ़े थे. पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और करीब दो घंटे बाद रिहा किया. अब सवाल उठ रहा है कि क्या आज भी लंच के बाद विपक्षी सांसद प्रदर्शन का रुख करेंगे.

खड़गे ने अपने निमंत्रण में साफ लिखा है कि वह लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सभी सदस्यों को लंच के लिए बुला रहे हैं. यानी यह न्योता सिर्फ एक सदन के सांसदों के लिए नहीं, दोनों सदनों के विपक्षी सांसदों के लिए है. लंच दोपहर 1:45 बजे कनॉट प्लेस के K-14, आउटर सर्किल में मौजूद मोएट्स में होगा. खड़गे ने सभी सांसदों से इसमें शामिल होने का अनुरोध किया है.

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7 अक्टूबर को भी खड़गे ने विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया था. लंच के बाद सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन का रुख किया. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्ष के कई दूसरे सांसद जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे थे. लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. करीब दो घंटे हिरासत में रखने के बाद सभी को रिहा कर दिया गया.

अब एक दिन बाद खड़गे ने फिर उसी इलाके में विपक्षी सांसदों को लंच का न्योता भेजा है. आज के निमंत्रण में भी जगह कनॉट प्लेस ही है. यह इलाका जंतर-मंतर और चुनाव आयोग के दफ्तर के बेहद करीब है. इसी वजह से चर्चा है कि क्या विपक्षी सांसद आज भी लंच के बाद प्रदर्शन की तरफ जाएंगे. कल की तरह आज भी ऐसा होता है या नहीं, यह देखना बाकी है. लगातार दूसरे दिन कनॉट प्लेस में लंच और उसके बाद संभावित विरोध प्रदर्शन को लेकर आज सबकी नजर विपक्ष की रणनीति पर रहेगी.

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