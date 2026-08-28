दिल्ली में CNG के दाम करीब 4 रुपये बढ़े, रक्षाबंधन पर लगा महंगाई का झटका

वेस्ट एशिया में जारी संकट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में LNG की कीमतों में तेज उछाल का असर अब CNG की कीमतों पर भी पड़ा है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने दिल्ली में CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. नई दरें 29 अगस्त 2026 को सुबह 6 बजे से लागू होंगी.

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इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की पुरानी कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी.

IGL की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, जुलाई 2026 से वेस्ट एशिया संकट के दोबारा बढ़ने के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से LNG कार्गो की आवाजाही प्रभावित हुई है. इसके चलते वैश्विक LNG की कीमतें संकट से पहले के स्तर के मुकाबले करीब दोगुनी हो गई हैं.

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली और आसपास के शहरों में शनिवार से CNG की कीमत 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ जाएगी.



IGL ने एक बयान में कहा कि CNG के लिए जरूरी गैस का एक बड़ा हिस्सा आयातित LNG से पूरा किया जाता है, और पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से इसकी कीमतों में तेजी आई है.

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IGL ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LNG की कीमतें ज़्यादा बनी हुई हैं और लागत पर इसका असर काफी बढ़ गया है. इसलिए, CNG की लागत में हुई बढ़ोतरी की आंशिक भरपाई के लिए अब 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है. सीएनजी की कीमतों में यह बदलाव शनिवार सुबह 6 बजे से लागू होगा.

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