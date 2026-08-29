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Vrishabh Tarot Rashifal 29 August 2026: उन्नति के अवसर बढ़ेंगे, सबसे मेलजोल रखेंगे

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 29 August 2026: रणनीतिक चर्चा पर जोर बनाए रखेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. योग्य को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सभी मददगार बने रहेंगे. अपेक्षा के अनुरूप लक्ष्य हासिल करेंगे.

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taurus horoscope
taurus horoscope

वृष
ऐस आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए आर्थिक अवसरों को पक्ष में बनाए रखने का संकेतक है. सुखद वातावरण बना रहेगा. सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएंगे. कार्य योजनाओं को उचित दिशा देने में सफल रहेंगे. उपलब्ध संसाधनों के प्रबंध में सफल रहेंगे. उन्नति और विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. आसपास अनुकूलन बना रहेगा.

घर वालों के साथ महत्वपूर्ण बातों को बांटेंगे. रणनीतिक चर्चा पर जोर बनाए रखेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. योग्य को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सभी मददगार बने रहेंगे. अपेक्षा के अनुरूप लक्ष्य हासिल करेंगे. प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. कर्मचारी आज्ञाकारी बने रहेंगे. मंगल कार्यों के योग बने रहेंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे.

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स्वास्थ्य: कार्यशैली आकर्षक रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रोग दोष दूर होंगे. ऊर्जा में वृद्धि होगी.
आर्थिक स्थिति: लेनदेन बनाए रखेंगे. संपत्ति के विषय सकारात्मक रहेंगे. नियमों पर अमल रखेंगे.
रिश्ते: घरवालों से जरूरी चर्चा कर पाएंगे. आनंद के मौके बनेंगे. सबका सहयोग बनाए रखेंगे.

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