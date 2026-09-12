चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग 7 साल बाद आए भारत, केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया स्वागत

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग BRICS समिट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं. 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच आज शाम अहम द्विपक्षीय बैठक होगी. दोनों नेताओं की यह मुलाकात शाम 5:45 बजे प्रस्तावित है और इस पर भारत-चीन रिश्तों के साथ पूरी दुनिया की नजर है.

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शी जिनपिंग के साथ चीन का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी भारत पहुंचा है. इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य काई ची और चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी शामिल हैं. दोनों नेताओं की मुलाकात BRICS समिट के सबसे अहम कार्यक्रमों में से एक होगी.

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आज से शुरू होगा BRICS समिट

नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन का औपचारिक आगाज आज दोपहर होगा. दोपहर 2 बजे समिट का औपचारिक उद्घाटन होगा. इसके बाद 2:30 बजे पहला सत्र शुरू होगा, जिसमें समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा होगी.

शाम 4:30 बजे BRICS नेता 'इंडिया इनोवेट्स' प्रदर्शनी का दौरा करेंगे. इसके बाद शाम 5 बजे नेताओं का फैमिली फोटो सेशन होगा. 5:30 बजे BRICS नेताओं का संयुक्त पौधारोपण कार्यक्रम होगा. रात 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सभी नेताओं के लिए गाला डिनर आयोजित किया जाएगा.

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मोदी-शी की मुलाकात पर दुनिया की नजर

BRICS समिट से पहले ही मोदी-शी मुलाकात को लेकर चर्चा तेज थी. चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को पुष्टि की थी कि शी जिनपिंग 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में BRICS समिट में हिस्सा लेंगे.

यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब भारत और चीन के रिश्तों में पिछले कुछ समय से कई स्तरों पर बदलाव देखने को मिले हैं. ऐसे में दोनों नेताओं की बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है. चीन की सरकारी मीडिया ने भी इस बैठक को BRICS समिट के प्रमुख घटनाक्रमों में शामिल किया है.

BRICS में बढ़ा चीन का जोर

18वां BRICS शिखर सम्मेलन इस साल खास है क्योंकि यह संगठन की स्थापना के 20 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है. BRICS का विस्तार अब 11 सदस्य देशों और 10 पार्टनर देशों तक हो चुका है.

इस समिट में ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्थानीय करेंसी में भुगतान, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और वैश्विक संस्थानों में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. भारत ने इस साल BRICS की अध्यक्षता के दौरान "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability" को थीम बनाया है.

दिल्ली में समिट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. भारत मंडपम के आसपास BRICS के पोस्टर लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. समिट में चीन, रूस, ईरान समेत कई देशों के बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं.

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अब सबसे बड़ा इंतजार शाम 5:45 बजे होने वाली मोदी-शी मुलाकात का है. इस बैठक में दोनों नेता किन मुद्दों पर बात करते हैं और भारत-चीन रिश्तों को लेकर क्या संदेश निकलता है, इस पर सबकी नजर रहेगी.

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