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दिल्ली में फिर मौसम ने ली करवट, 26.8 डिग्री तापमान के बीच बारिश के आसार

कल राजधानी के कई हिस्सों में बारिश हुई और मौसम का मिजाज बदला रहा. अब शनिवार को भी आसमान साफ रहने के आसार नहीं हैं. IMD ने आज मध्यम बारिश की संभावना जताई है. आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली में बारिश का दौर जारी रह सकता है.

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शनिवार को राजधानी में मध्यम बारिश के आसार हैं. (Photo-PTI)
शनिवार को राजधानी में मध्यम बारिश के आसार हैं. (Photo-PTI)

दिल्ली में शनिवार की शुरुआत गर्मी और बादलों के साथ हुई. इस दौरान न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक, आज दिल्ली में आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा, इसके साथ ही मध्यम बारिश की भी संभावना है. दिन में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.

शुक्रवार को दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. शनिवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटे में रिज में सबसे ज्यादा 10.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. आया नगर में 10.3, पालम में 4.7, लोधी रोड में 2.4 और सफदरजंग में 1.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. 

कई इलाकों में दर्ज किए गए अलग तापमान

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बारिश के बीच दिल्ली के अलग-अलग मौसम केंद्रों पर तापमान में अंतर देखने को मिला. पालम में न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है. वहीं रिज में 22.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है. इसके अलावा  लोधी रोड और आया नगर में भी तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ें: आज कहां होगी बारिश, कितना रहेगा तापमान? चेक करें अलग-अलग शहरों का मौसम

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16 सितंबर तक चलेगा बारिश का दौर

दिल्ली के लिए बारिश का सिलसिला अभी खत्म होता नहीं दिख रहा. मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में 16 सितंबर तक बारिश जारी रहने की संभावना है. यानी दिल्ली के लोगों को आगे भी कुछ दिनों तक बदलते मौसम और बारिश के दौर के लिए तैयार रहना होगा. फिलहाल राजधानी की हवा राहत देने वाली है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शनिवार सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 63 दर्ज किया गया, जो  Satisfactory श्रेणी में है.  CPCB के पैमाने पर 51 से 100 के बीच AQI को संतोषजनक माना जाता है.

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