BRICS Summit 2026 Live: ब्रिक्स में ताबड़तोड़ मीटिंग... इथियोपिया-मलेशिया के PM से मिले मोदी, दिल्ली पहुंचे वियतनाम के प्रधानमंत्री, जिनपिंग भी आ रहे

BRICS Summit Live Updates: भारत की मेजबानी में 18वें BRICS Summit का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को किया जा रहा है. BRICS सदस्य देशों और पार्टनर देशों के नेता इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा आउटरीच के लिए आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल होंगे.
भारत की BRICS चेयरशिप का इस साल का थीम "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability" है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "ह्युमनिटी फर्स्ट" की भावना पर आधारित लोगों को केंद्र में रखने वाले नजरिया को दर्शाता है. सम्मेलन के दौरान नेता BRICS के बीच साझा प्राथमिकताओं पर सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. इसके साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान होगा.
भारत की अध्यक्षता में इस साल 25 से ज्यादा शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं. इन बैठकों के जरिए BRICS की रणनीतिक साझेदारी को राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है. BRICS Summit के दौरान व्यावहारिक और विकास से जुड़े नतीजों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बातचीत की. दोनों नेताओं ने भारत और मलेशिया के बीच रिश्तों को मजबूत करने और अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की.
18वें BRICS Leaders' Summit से पहले भारत मंडपम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वेन्यू पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों के साथ डॉग स्क्वॉड भी तैनात किए गए हैं.
वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग BRICS Summit 2026 में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS Summit 2026 से इतर इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद के साथ द्विपक्षीय बैठक की.
आज 12 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक भारत मंडपम और प्रगति मैदान के आसपास 35 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 22 डायवर्जन पॉइंट बनाए हैं. कई अहम रास्तों पर सामान्य और कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर पाबंदियां रहेंगी. लोगों को सलाह दी गई है कि जरूरी न होने पर इन रास्तों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें.
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने दिल्ली में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात की. यह बैठक 18वें BRICS Summit से इतर दक्षिण अफ्रीका के बिजनेस एंगेजमेंट का हिस्सा थी. इसका मकसद दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच कारोबारी और निवेश संबंधों को और मजबूत करना है.
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भारत दौरे पर हैं और जंग के बीच उनके इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है. 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली पहुंचे पेजेशकियान का राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला आधिकारिक भारत दौरा है. इसी दौरान आजतक ने ईरानी राष्ट्रपति से खास और बेबाक बातचीत की है, जिसमें भारत के साथ रिश्तों, पश्चिम एशिया की जंग और अमेरिका-इजरायल से तनाव समेत कई अहम मुद्दों पर सीधे सवाल किए गए हैं.
पीएम मोदी के साथ मुलाकात में क्या बात हुई, चाबहार पोर्ट को लेकर ईरान का क्या रुख है, अमेरिका के दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान की रणनीति क्या है और पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर ईरानी राष्ट्रपति क्या सोचते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आजतक के इस खास इंटरव्यू में मिलेंगे. यह पूरी खास बातचीत आज रात 8 बजे सिर्फ आजतक पर देखिए.
पूरी खबर पढ़ें: पेजेश्कियान के जिस इंटरव्यू का दुनिया कर रही थी इंतजार, वो बस कुछ ही देर में... आजतक पर देखें
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग से भारत के लिए रवाना हो गए हैं. करीब सात साल में यह उनकी पहली भारत यात्रा है. वह नई दिल्ली में 18वें BRICS Leaders' Summit में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, जिसका आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम समेत कई बड़े नेता पहले ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं. समिट में 12 राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख और 17 अन्य हाईलेवल अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा भी प्रमुख प्रतिनिधियों में शामिल हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट की मेजबानी कर रहे हैं और इसके इतर कम से कम 15 द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. इनमें पीएम मोदी और शी जिनपिंग की आमने-सामने होने वाली बैठक सबसे अहम मानी जा रही है. बातचीत में भारत-चीन रिश्तों को स्थिर करने, LAC पर सीमा विवाद और दोनों देशों के बीच बड़े ट्रेड डेफिसिट जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.
Global Times के एक संपादकीय में कहा गया है कि खुलेपन और समावेशिता, सभी के फायदे वाले सहयोग और निष्पक्षता व न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की वजह से BRICS आगे बढ़ता रह सकता है और अपनी ताकत बनाए रख सकता है.
संपादकीय में कहा गया कि दुनिया जितनी ज्यादा उथल-पुथल और बदलाव के दौर से गुजरती है, BRICS सहयोग की अहमियत उतनी ही ज्यादा सामने आती है. इसमें BRICS की क्षमता और BRICS देशों के भविष्य को लेकर भरोसा जताया गया है.
दिल्ली में BRICS समिट का पहला औपचारिक सेशन शुरू हो गया है. भारत मंडपम पर मल्टी-लेयर सिक्योरिटी कवर है. राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस, CAPFs और NSG कमांडो समेत करीब 25,000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है. भारत मंडपम और हैदराबाद हाउस के बीच के रूट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. वहीं, वर्ल्ड लीडर्स की आवाजाही के लिए चिन्हित 35 अहम सड़कों पर भी खास सुरक्षा निगरानी रखी गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद हाउस में इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. इसके अलावा अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ भी उनकी मुलाकात होगी. पीएम मोदी शाम 5:45 बजे भारत मंडपम में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे.
BRICS Summit की शुरुआत आज दोपहर 2 बजे होगी. इसके बाद समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर पहला सेशन होगा. पीएम मोदी और BRICS नेता India Innovates प्रदर्शनी का दौरा करेंगे. इसके बाद नेताओं की फैमिली फोटो और संयुक्त पौधारोपण कार्यक्रम होगा. शाम 7:30 बजे पीएम मोदी की मेजबानी में गाला डिनर का आयोजन किया जाएगा.