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BRICS Summit 2026 Live: ब्रिक्स में ताबड़तोड़ मीटिंग... इथियोपिया-मलेशिया के PM से मिले मोदी, दिल्ली पहुंचे वियतनाम के प्रधानमंत्री, जिनपिंग भी आ रहे

aajtak.in | नई दिल्ली | 12 सितंबर 2026, 10:50 AM IST

BRICS Summit Live News: भारत की मेजबानी में आज 18वें BRICS Summit का आगाज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है. दो दिवसीय इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में BRICS देश साझा प्राथमिकताओं, वैश्विक मुद्दों और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे.

BRICS समिट का आज पहला दिन है. (Photo: Reuters) BRICS समिट का आज पहला दिन है. (Photo: Reuters)

BRICS Summit Live Updates: भारत की मेजबानी में 18वें BRICS Summit का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को किया जा रहा है. BRICS सदस्य देशों और पार्टनर देशों के नेता इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा आउटरीच के लिए आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल होंगे.

भारत की BRICS चेयरशिप का इस साल का थीम "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability" है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "ह्युमनिटी फर्स्ट" की भावना पर आधारित लोगों को केंद्र में रखने वाले नजरिया को दर्शाता है. सम्मेलन के दौरान नेता BRICS के बीच साझा प्राथमिकताओं पर सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. इसके साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान होगा.

भारत की अध्यक्षता में इस साल 25 से ज्यादा शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं. इन बैठकों के जरिए BRICS की रणनीतिक साझेदारी को राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है. BRICS Summit के दौरान व्यावहारिक और विकास से जुड़े नतीजों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा.

 BRICS Summit से जुड़े हर अपडेट और पल-पल की खबरों के लिए आजतक के इसी लाइव पेज पर बने रहें...

10:45 AM (18 मिनट पहले)

BRICS Bilateral Meeting: पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से की द्विपक्षीय बातचीत

Posted by :- Nuruddin

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बातचीत की. दोनों नेताओं ने भारत और मलेशिया के बीच रिश्तों को मजबूत करने और अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की.

 

10:44 AM (19 मिनट पहले)

BRICS Security: Summit से पहले भारत मंडपम की सुरक्षा टाइट

Posted by :- Nuruddin

18वें BRICS Leaders' Summit से पहले भारत मंडपम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वेन्यू पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों के साथ डॉग स्क्वॉड भी तैनात किए गए हैं.

 

10:37 AM (26 मिनट पहले)

BRICS Update: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग BRICS Summit में शामिल होने दिल्ली पहुंचे

Posted by :- Nuruddin

वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग BRICS Summit 2026 में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं.

 

10:30 AM (33 मिनट पहले)

BRICS Bilateral: पीएम मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद से की द्विपक्षीय मुलाकात

Posted by :- Nuruddin

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS Summit 2026 से इतर इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद के साथ द्विपक्षीय बैठक की.

 

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10:27 AM (36 मिनट पहले)

Delhi Traffic Update: भारत मंडपम के आसपास आज ट्रैफिक डायवर्जन

Posted by :- Nuruddin

आज 12 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक भारत मंडपम और प्रगति मैदान के आसपास 35 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 22 डायवर्जन पॉइंट बनाए हैं. कई अहम रास्तों पर सामान्य और कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर पाबंदियां रहेंगी. लोगों को सलाह दी गई है कि जरूरी न होने पर इन रास्तों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें.

 

10:22 AM (41 मिनट पहले)

BRICS Business Meet: दिल्ली में सिरिल रामाफोसा ने गौतम अडानी से की मुलाकात

Posted by :- Nuruddin

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने दिल्ली में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात की. यह बैठक 18वें BRICS Summit से इतर दक्षिण अफ्रीका के बिजनेस एंगेजमेंट का हिस्सा थी. इसका मकसद दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच कारोबारी और निवेश संबंधों को और मजबूत करना है.

 

10:10 AM (53 मिनट पहले)

Masoud Pezeshkian Exclusive Interview: आजतक से खास बातचीत में खुलेंगे ईरान के बड़े राज

Posted by :- Nuruddin

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भारत दौरे पर हैं और जंग के बीच उनके इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है. 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली पहुंचे पेजेशकियान का राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला आधिकारिक भारत दौरा है. इसी दौरान आजतक ने ईरानी राष्ट्रपति से खास और बेबाक बातचीत की है, जिसमें भारत के साथ रिश्तों, पश्चिम एशिया की जंग और अमेरिका-इजरायल से तनाव समेत कई अहम मुद्दों पर सीधे सवाल किए गए हैं.

पीएम मोदी के साथ मुलाकात में क्या बात हुई, चाबहार पोर्ट को लेकर ईरान का क्या रुख है, अमेरिका के दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान की रणनीति क्या है और पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर ईरानी राष्ट्रपति क्या सोचते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आजतक के इस खास इंटरव्यू में मिलेंगे. यह पूरी खास बातचीत आज रात 8 बजे सिर्फ आजतक पर देखिए.

पूरी खबर पढ़ें: पेजेश्कियान के जिस इंटरव्यू का दुनिया कर रही थी इंतजार, वो बस कुछ ही देर में... आजतक पर देखें

9:38 AM (एक घंटा पहले)

Xi Jinping BRICS Summit: शी जिनपिंग भारत के लिए रवाना हुए

Posted by :- Nuruddin

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग से भारत के लिए रवाना हो गए हैं. करीब सात साल में यह उनकी पहली भारत यात्रा है. वह नई दिल्ली में 18वें BRICS Leaders' Summit में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, जिसका आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम समेत कई बड़े नेता पहले ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं. समिट में 12 राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख और 17 अन्य हाईलेवल अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा भी प्रमुख प्रतिनिधियों में शामिल हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट की मेजबानी कर रहे हैं और इसके इतर कम से कम 15 द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. इनमें पीएम मोदी और शी जिनपिंग की आमने-सामने होने वाली बैठक सबसे अहम मानी जा रही है. बातचीत में भारत-चीन रिश्तों को स्थिर करने, LAC पर सीमा विवाद और दोनों देशों के बीच बड़े ट्रेड डेफिसिट जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

9:36 AM (एक घंटा पहले)

BRICS News: BRICS को लेकर चीन का विजन सुनने के लिए दुनिया उत्सुक- ग्लोबल टाइम्स

Posted by :- Nuruddin

Global Times के एक संपादकीय में कहा गया है कि खुलेपन और समावेशिता, सभी के फायदे वाले सहयोग और निष्पक्षता व न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की वजह से BRICS आगे बढ़ता रह सकता है और अपनी ताकत बनाए रख सकता है.

संपादकीय में कहा गया कि दुनिया जितनी ज्यादा उथल-पुथल और बदलाव के दौर से गुजरती है, BRICS सहयोग की अहमियत उतनी ही ज्यादा सामने आती है. इसमें BRICS की क्षमता और BRICS देशों के भविष्य को लेकर भरोसा जताया गया है.

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9:35 AM (एक घंटा पहले)

BRICS Summit Live: भारत मंडपम पर मल्टी-लेयर सिक्योरिटी

Posted by :- Nuruddin

दिल्ली में BRICS समिट का पहला औपचारिक सेशन शुरू हो गया है. भारत मंडपम पर मल्टी-लेयर सिक्योरिटी कवर है. राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस, CAPFs और NSG कमांडो समेत करीब 25,000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है. भारत मंडपम और हैदराबाद हाउस के बीच के रूट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. वहीं, वर्ल्ड लीडर्स की आवाजाही के लिए चिन्हित 35 अहम सड़कों पर भी खास सुरक्षा निगरानी रखी गई है.

9:34 AM (एक घंटा पहले)

BRICS Summit: पीएम मोदी की आज कई अहम द्विपक्षीय बैठकें

Posted by :- Nuruddin

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद हाउस में इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. इसके अलावा अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ भी उनकी मुलाकात होगी. पीएम मोदी शाम 5:45 बजे भारत मंडपम में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे.

BRICS Summit की शुरुआत आज दोपहर 2 बजे होगी. इसके बाद समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर पहला सेशन होगा. पीएम मोदी और BRICS नेता India Innovates प्रदर्शनी का दौरा करेंगे. इसके बाद नेताओं की फैमिली फोटो और संयुक्त पौधारोपण कार्यक्रम होगा. शाम 7:30 बजे पीएम मोदी की मेजबानी में गाला डिनर का आयोजन किया जाएगा.

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