कितनी खतरनाक हैं पुतिन और जिनपिंग की कारें? बम-मिसाइल भी बेअसर

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग BRICS शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं . उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी प्रेसिडेंशियल मोटरकेड में दो भारी बख्तरबंद और विशेष रूप से तैयार की गई सरकारी कारें भी हैं.
11 सितंबर को भारत पहुंचे पुतिन रूस में बनी Aurus Senat में सफर कर रहे हैं. वहीं, 12 सितंबर को भारत पहुंचे शी जिनपिंग के चीन की Hongqi N701 का इस्तेमाल करने की उम्मीद है. दोनों लिमोजिन में भारी कवच के साथ सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे दोनों नेता चलते समय भी सुरक्षित रहते हुए संपर्क में रह सकते हैं. BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन दोनों कारों पर भी नजर रहेगी.
पुतिन ने 2018 में Aurus Senat का इस्तेमाल शुरू किया था. इससे पहले रूसी राष्ट्रपति Mercedes-Benz S 600 Guard Pullman का इस्तेमाल करते थे. इस कार को रूस के Kortezh प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के शीर्ष अधिकारियों के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वाहन तैयार करना था. प्रेसिडेंशियल L700 की लंबाई करीब सात मीटर है और इसका वजन कई टन है. इसके वजन का बड़ा हिस्सा इसके कवच और सुरक्षा उपकरणों की वजह से है.
कितना पावरफुल है इसका इंजन
Aurus Senat में 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो करीब 598 हॉर्सपावर और 880 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ नौ-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव दिया गया है. कार की सुरक्षा का सटीक स्तर गोपनीय रखा गया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक Senat हाई-कैलिबर और आर्मर-पियर्सिंग गोलियों का सामना करने में सक्षम है. इसकी खिड़कियों में कई सेंटीमीटर मोटा मल्टी-लेयर बुलेट-रेजिस्टेंट ग्लास इस्तेमाल किया गया है.
कार में रन-फ्लैट टायर, मजबूत फ्यूल टैंक और विस्फोटों से सुरक्षा के लिए अंडरबॉडी प्रोटेक्शन भी है. पैसेंजर कंपार्टमेंट में केमिकल अटैक की स्थिति में इस्तेमाल के लिए स्वतंत्र ऑक्सीजन और फिल्ट्रेशन सिस्टम होने की भी जानकारी है. इसके अलावा इसमें फायर-सप्रेशन सिस्टम भी लगाए गए हैं.
सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से पुतिन सफर के दौरान अधिकारियों के संपर्क में रह सकते हैं. पीछे के केबिन में गर्म और हवादार मसाज सीटें, डिजिटल स्क्रीन, काम करने के लिए टेबल, रेफ्रिजरेटर और प्राइवेसी पार्टिशन दिया गया है. एक सामान्य Senat की कीमत करीब 18 मिलियन रूबल यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपये है. हालांकि, पुतिन के प्रेसिडेंशियल वर्जन में अतिरिक्त सुरक्षा सिस्टम हैं और इसे व्यावसायिक तौर पर बेचा नहीं जाता. इस कार का भारत से भी कनेक्शन है. पिछले साल चीन में हुए SCO शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ Aurus में सफर किया था.
शी की Hongqi N701
शी जिनपिंग की प्रेसिडेंशियल कार Hongqi से आती है. Hongqi यानी 'Red Flag' एक ऐसा ब्रांड है, जिसे 1958 में First Automotive Works ने चीन के राजनीतिक नेतृत्व के लिए कारें बनाने के लिए स्थापित किया था.
इसके शुरुआती मॉडल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों और चीन आने वाले विदेशी नेताओं के इस्तेमाल में रहे. बाद में चीन में विदेशी लग्जरी कार निर्माताओं के विस्तार के साथ इस ब्रांड की प्रमुखता कम हुई, लेकिन बाद में इसे प्रीमियम घरेलू ब्रांड के तौर पर फिर से स्थापित किया गया.
शी जिनपिंग की हाई-सिक्योरिटी आवाजाही अब Hongqi N701 से जुड़ी हुई है, हालांकि चीन ने इस लिमोजिन के बारे में आधिकारिक तौर पर बहुत कम जानकारी जारी की है. N701 की लंबाई 18 फीट से अधिक और वजन तीन टन से ज्यादा होने का अनुमान है. माना जाता है कि इसमें भारी कवच, बुलेट-रेजिस्टेंट ग्लास और मजबूत बॉडीवर्क के साथ स्वतंत्र लाइफ-सपोर्ट और सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम भी हैं.
Aurus के विपरीत N701 की बुनियादी मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन भी काफी हद तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं. चीन ने आधिकारिक तौर पर इसके इंजन, पावर आउटपुट या बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के सटीक स्तर की जानकारी नहीं दी है. यह लिमोजिन बेहद सीमित संख्या में बनाई जाती है और निजी खरीदारों के लिए उपलब्ध नहीं है.
पीएम मोदी ने भी किया था सफर
Hongqi का एक अन्य प्रमुख मॉडल L5 भी भारत से सीधे जुड़ा है. 2025 में SCO शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Hongqi L5 में सफर किया था. इससे पहले 2019 में भारत के महाबलीपुरम दौरे के दौरान शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री के साथ अनौपचारिक बातचीत के लिए L5 का इस्तेमाल किया था. L5 की लंबाई 5.5 मीटर से अधिक और वजन तीन टन से ज्यादा है. इसमें 6.0-लीटर V12 इंजन का विकल्प दिया गया है, जो 400 हॉर्सपावर से ज्यादा पावर पैदा करता है और इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 210 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है.
इसके केबिन में लेदर सीटें, लकड़ी और जेड की सजावट, गर्म और हवादार मसाज सीटें और अलग-अलग एंटरटेनमेंट स्क्रीन हैं. L5 की कीमत करीब 5 मिलियन युआन यानी लगभग 7 करोड़ रुपये है.