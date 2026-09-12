scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वैभव सूर्यवंशी का नाम लेकर वसीम अकरम ने PCB को घेरा, PSL के 10 साल पर पूछे कड़े सवाल

वसीम अकरम की पूरी बात का केंद्र वैभव सूर्यवंशी नहीं, बल्कि पाकिस्तान का टैलेंट डेवलपमेंट सिस्टम है. उनका सवाल यह है कि आईपीएल की तरह पीएसएल भी ऐसे युवा बल्लेबाज तैयार करने में क्यों सफल नहीं रहा, जो कम उम्र में ही बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ सकें.

Advertisement
X
पाकिस्तान में भी वैभव सूर्यवंशी की चर्चा, वसीम अकरम ने की तारीफ. (Photo: ICC)
पाकिस्तान में भी वैभव सूर्यवंशी की चर्चा, वसीम अकरम ने की तारीफ. (Photo: ICC)

पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर निशाना साधा है. अकरम ने 15 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का उदाहरण देते हुए पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम पर सवाल उठाया. अकरम ने पूछा कि पीएसएल (पाकिस्तान सुपर लीग) अब तक पाकिस्तान को वैसा युवा बल्लेबाजी टैलेंट क्यों नहीं दे सका, जैसा IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) ने भारत को दिया है.

लाहौर में मीडिया से बातचीत के दौरान वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग ने 10 सालों में पाकिस्तान को कई अच्छे गेंदबाज जरूर दिए हैं. लेकिन एक दशक पूरा होने के बाद भी ऐसा बल्लेबाज सामने नहीं आया, जो लंबे समय तक पाकिस्तानी टीम की सेवा कर सके.

वसीम अकरम ने अपनी बात समझाने के लिए 'बेबी बॉस' के नाम से मशहूर वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया. भारत का यह युवा बल्लेबाज कम उम्र में ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोर चुका है. वैभव ने दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर अपनी पहचान बनाई है.

सम्बंधित ख़बरें

Fatima Sana
पाकिस्तानी कप्तान का टूटा दिल, हार के बाद फूट-फूटकर रोईं फातिमा
Razaullah
टेस्ट डेब्यू पर छक्कों का तूफान! पाकिस्तानी गेंदबाज ने रच दिया इतिहास
razaullah, Pakistan Pacer
डेब्यू में 4 विकेट, 145 की रफ्तार, रजाउल्लाह ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड
Mohammad Rizwan, Imam-ul-Haq
इमाम-रिजवान पर कसा शिकंजा, फोन से लेकर बैंक खातों तक की जांच
Babar Azam,Shubman Gill
गिल अकेले बाबर सेना पर भारी! आंकड़े कर देंगे दंग, बना शर्मनाक रिकॉर्ड

वसीम अकरम से हुई ये चूक
हालांकि, वसीम अकरम ने बातचीत के दौरान वैभव सूर्यवंशी को 14 साल का बताया, जबकि भारतीय बल्लेबाज अब 15 वर्ष के हैं. उम्र को लेकर यह गलती अलग है, लेकिन अकरम जिस तरह की प्रतिभा की बात कर रहे थे, उसका उदाहरण साफ तौर पर वैभव ही थे. अकरम का कहना है कि पाकिस्तान को भी ऐसे युवा बल्लेबाज तलाशने होंगे, जो कम उम्र में अपनी क्षमता दिखा सकें और आगे चलकर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हो सकें.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी कप्तान का टूटा दिल... सेमीफाइनल में हार के बाद फूट-फूटकर रोईं फातिमा सना

Advertisement

वसीम अकरम ने सवाल उठाते हुए कहा कि पीएसएल को शुरू हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या इस लीग ने पाकिस्तान को कोई उल्लेखनीय बल्लेबाजी प्रतिभा दी है? उन्होंने माना कि पीएसएल से कुछ अच्छे गेंदबाज जरूर सामने आए हैं, लेकिन बल्लेबाजी में वैसी प्रतिभा नहीं मिली.

यह टिप्पणी पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही उस बहस के बीच आई है, जिसमें लगातार घरेलू स्तर पर बल्लेबाजी प्रतिभाओं की कमी और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं. वसीम अकरम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट विकसित करने के लिए केवल पीएसएल पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है. उनके मुताबिक क्लब क्रिकेट को मजबूत करना बेहद जरूरी है क्योंकि बड़ी संख्या में खिलाड़ी वहीं से निकलते हैं.

वसीम अकरम ने पीएसएल से कराची और लाहौर में क्लब क्रिकेट के लिए 100-100 मिलियन पाकिस्तानी रुपये खर्च करने की बात कही. अकरम का मानना है कि अगर पाकिस्तान को खासतौर पर रेड बॉल क्रिकेट में सुधार करना है, तो क्लब क्रिकेट की व्यवस्था को दोबारा मजबूत करना होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चोरी के डर से घर के दरवाजे में दौड़ा रखा था करंट, खेलते-खेलते पहुंचा 5 साल का बच्चा और हो गई मौत |
    नफीसा जोसेफ ने खुदकुशी क्यों की? बॉम्बे हाई कोर्ट का 22 साल बाद बड़ा फैसला, आरोपी को भी राहत नहीं |
    कितनी खतरनाक हैं पुतिन और जिनपिंग की कारें? बम-मिसाइल भी बेअसर |
    लाइब्रेरी में सोकर UPSC की तैयारी, गुरुद्वारे में खाते हैं खाना...  UPSC Aspirant की ये कहानी रुला देगी |
    दिल्ली में फिर मौसम ने ली करवट, 26.8 डिग्री तापमान के बीच बारिश के आसार |
    क्या है BRICS नेटवर्क यूनिवर्सिटी? दिल्ली समिट के बीच जानिए भारतीय छात्रों के लिए क्यों वरदान है ये स‍िस्टम |
    300 करोड़ के नुकसान में 'टॉक्सिक', दर्द में यश! कहां बिगड़ा खेल? |
    वियतनाम खरीदेगा ब्रह्मोस मिसाइल, मोदी-हंग की मुलाकात में हो सकती है डील |
    भारत के लिए दो स्पेशल कार बना रही VinFast, 10 लाख से कम होगी कीमत |
    नमो ड्रोन दीदी: कैसे यूपी की ग्रामीण महिलाएं बन रही हैं प्रमाणित ड्रोन पायलट
    Advertisement