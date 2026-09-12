scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत के लिए दो स्पेशल कार बना रही VinFast, 10 लाख से कम होगी कीमत

VinFast Upcoming Cars India: विनफास्ट भारतीय बाजार के लिए दो नई कारें प्लान कर रही है. ये दोनों ही कारें भारतीय कंज्यूमर्स को ध्यान में रखकर तैयार की जाएंगी. कंपनी एक कार की कीमत 10 लाख रुपये से कम रखना चाहती है. इससे विनफास्ट का सीधा मुकाबला टाटा मोटर्स से होगा. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है.

Advertisement
X
विनफास्ट भारत के लिए खास कार तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है. (Photo: Vinइast)
विनफास्ट भारत के लिए खास कार तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है. (Photo: Vinइast)

विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में अपनी स्ट्रैटजी को बदलती दिख रही है. रिपोर्ट्स की मानें, तो वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी दो नई कारों को तैयार कर रही है. इन दोनों कारों को भारतीय बाजार के लिए खास तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिसकी कीमत काफी कंपटीटिव होने वाली है. 

ब्रांड इन दोनों में से एक कार को 12000 डॉलर (लगभग 10 लाख रुपये) से कम कीमत पर लॉन्च कर सकता है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की दो अपकमिंग ईवी का कोडनेम वीएफ एक्स और वीएफ वाई है. इनकी प्लानिंग अभी शुरुआती चरण में है. 

क्या है कंपनी का प्लान? 

विनफास्ट ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. इन मॉडल्स को लेकर कंपनी अपना प्लान प्रोडक्शन तक पहुंचने पर बदल सकती है. ये कदम कंपनी की पहले की प्लानिंग से अलग है. पहले कंपनी भारत में वीएफ 3, वीएफ 6 और वीएफ 7 मॉडल का लोकली प्रोडक्शन करने वाली थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Xiaomi SkyNomad N90
सिंगल चार्ज में 1700KM, सीट्स बन जाती हैं बेड, धांसू SUV लॉन्च
Hyundai New Venue
टस से मस नहीं होगी SUV, हुडंई लाई खास फीचर, ऐसे करेगा काम
Kia Sorento
10 एयरबैग, 7 लोगों की जगह, इतने में लॉन्च हुई फॉर्च्यूनर की दुश्मन
Tata Curvv Series X
TATA का धमाका, लॉन्च की दमदार SUV, 10 लाख से कम है कीमत
Volkswagen tera
भारत से पहले साउथ अफ्रीका में एंट्री, आ गई VW की सबसे सस्ती SUV

अब कंपनी ने इंटरनेशन मॉडल्स के भारत में प्रोडक्शन प्लान्स को कैंसिल कर दिया है. भारत में ये कंपनी फिलहाल वीएफ 6 और वीएफ 7 को बेचती है. ये दोनों ही कारें सीकेडी (CKF) रूट के जरिए भारत में आती है. इनकी असेंबली तमिलनाडु प्लांट में होती है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: अचानक VinFast ने क्यों रोका कारों का प्रोडक्शन! मचा बवाल तो आया कंपनी का बयान

नए मॉडल्स को कंपनी लोकली भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार करेगी. इन्हें तैयार करते हुए कीतमों का भी ध्यान रखा जाएगा. कंपनी ने इसके लिए भारतीय कंपोनेंट सप्लायर्स से बातचीत भी शुरू कर दी है. इसका टार्गेट भारत में इस कार को आसानी से बनाना है. इसकी मदद से कंपनी हायर लोकलाइजेशन को बढ़ा पाएगी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंट्रोल में भी रख पाएगी. 

कितनी हो सकती है कीमत?

अपकमिंग मॉडल्स में से वीएफ एक्स काफी महत्वपूर्ण है. रिपोर्ट्स की मानें, तो विनफास्ट (VinFast) इस कार की कीमत को 12 हजार डॉलर से कम रखना चाहती है. यानी ये भारतीय बाजार में 10 हजार रुपये से कम बजट में आएगी. साइज के मामले में ये कार वीएफ 3 और वीएफ 6 के बीच आएगी. 

यह भी पढ़ें: Vinfast VF MPV 7: सिंगल चार्ज में 517KM रेंज, बैटरी पर 10 साल की वारंटी! नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार लॉन्च

ये एक कॉम्पैक्ट कार होगी जिसमें वीएफ 3 के मुकाबले ज्यादा इंटीरियर स्पेस मिलेगा. अगर कंपनी ने 10 लाख रुपये से कम के बजट में इस कार को लॉन्च किया, तो इसका सीधा मुकाबला टाटा मोटर्स से होगा. टाटा मोटर्स इस वक्त भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है. खासकर 10 लाख रुपये के बजट में टाटा का दबदबा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नमो ड्रोन दीदी: कैसे यूपी की ग्रामीण महिलाएं बन रही हैं प्रमाणित ड्रोन पायलट |
    वैभव सूर्यवंशी का नाम लेकर वसीम अकरम ने PCB को घेरा... PSL के 10 साल पर पूछे कड़े सवाल |
    परिषद चुनाव की वोटिंग के बाद BJP प्रत्याशी अंतिमा पति और बच्चे समेत लापता, अपहरण की आशंका |
    गांधी की जगह जिन्ना, ‘हिंदुस्तान’ बना ‘पाकिस्तान’, मचा बवाल तो फिल्म बैन |
    Besan Gatta Patodi Rolls Recipe: 2 कप बेसन से घर पर फटाफट बनाएं राजस्थानी गट्टा पाटौड़ी रोल्स, हर निवाला लगेगा लाजवाब! |
    बिहार के वैशाली में पुलिस ने शराब से भरा ट्रक पकड़ा, ड्राइवर मौके से फरार |
    बिट्टू तबाही का कमाल! CEO ने दिया जॉब ऑफर, अब डच NGO से बातचीत का दावा |
    'मुझे बॉयफ्रेंड के साथ रहना है...' जिद पर अड़ी किशोरी, मोबाइल टावर पर चढ़ गई, 2 घंटे तक समझाती रही पुलिस |
    शी जिनपिंग अपने 'राइट हैंड' को भी लाए भारत, बीजिंग में क्यों चलती है इनकी तूती? |
    चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत पहुंचे, जानें PM मोदी से कब होगी मुलाकात
    Advertisement