1.5 लाख रुपये महीने की छोड़ी नौकरी, अब लिंक्डइन 5-6 गुना ज्यादा कर रही कमाई, आप भी कर सकते हैं ये काम 

बिग फोर कंपनी में 1.5 लाख रुपये महीने की नौकरी छोड़ना आसान फैसला नहीं होता है. लेकिन शिवांगी के लिए यह सैलरी नौकरी में बने रहने की वजह नहीं थी. गुरुग्राम की रहने वाली शिवांगी ने अपनी एक दोस्त को बिजनेस शुरू करते देखा तो उनके मन में भी सवाल आया कि क्या वह भी खुद का कोई काम शुरू कर सकती हैं. लेकिन उन्हें कंटेंट बनाने और खुद को ऑनलाइन दिखाने में झिझक होती थी. फुल-टाइम कंटेंट क्रिएटर बनने के बजाय उन्होंने लिंक्डइन से शुरुआत की. वह अपने काम और प्रोफेशनल अनुभव से जुड़ी पोस्ट शेयर करने लगीं. धीरे-धीरे लोग उनसे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बेहतर बनाने में मदद मांगने लगे. आज, सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, वह 8-9 ग्राहकों के साथ काम करती हैं, जिनमें से अधिकांश भारत से बाहर हैं और अपनी मौजूदा नौकरी से पांच से छह गुना अधिक कमाती हैं.

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नौकरी से खुद की कंपनी बनाने का सफर

बता दें कि शिवांगी गुरुग्राम की एक बिग फोर कंपनी में काम कर रही थी और हर महीने 1.5 लाख रुपये कमा रही थीं. लेकिन इस नौकरी से उन्हें वह आजादी नहीं मिली जो वह चाहती थीं. अपनी इस जर्नी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपना पूरा करियर किसी और के लिए काम करते हुए नहीं बिताना चाहती थीं. जब उन्होंने अपने किसी करीबी को खुद का बिजनेस शुरू करते देखा, तो उन्हें भी लगा कि वह अपना काम शुरू कर सकती हैं. हालांकि, ऑनलाइन खुद को दिखाने और अपनी पहचान बनाने को लेकर वह शुरुआत में सहज नहीं थीं.

सोशल मीडिया बना मददगार

कंटेंट क्रिएशन में अचानक बड़ा बदलाव करने के बजाय शिवांगी को छोटे स्तर से शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया. सलाह सीधी-सादी थी आपको रातोंरात क्रिएटर बनने की जरूरत नहीं है. लिंक्डइन से शुरुआत करें. उसने प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना शुरू कर दिया. जो चीज खुद की ऑनलाइन उपस्थिति बनाने के तरीके के रूप में शुरू हुई थी, वह जल्द ही कुछ और ही रूप ले गई. लोग लिंक्डइन पर अपनी उपस्थिति और पर्सनल ब्रांडिंग में मदद के लिए उनसे संपर्क करने लगे. जिस प्लेटफॉर्म ने शुरू में खुद को लोगों के सामने पेश करने की जगह के रूप में काम किया, वही उनके नए व्यवसाय की नींव बन गया.

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8-9 ग्राहक हैं...

शिवांगी का बिजनेस उन शुरुआती लिंक्डइन पोस्ट से ही आगे बढ़ा है. वह अब लगभग 8-9 ग्राहकों के साथ काम करती है, जिनमें से अधिकांश भारत से बाहर रहते हैं. आय का अंतर और भी चौंकाने वाला है. सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, वह अब बिग फोर में अपनी नौकरी के दौरान मिलने वाले 1.5 लाख रुपये प्रति माह से पांच से छह गुना अधिक कमाती हैं. यदि रिपोर्ट किए गए 5-6 गुना आंकड़े की गणना सीधे उनके पिछले सैलरी से की जाए, तो उनकी वर्तमान मासिक आय लगभग 7.5 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच होगी. ये आंकड़े सोशल मीडिया अकाउंट के आधार पर है, इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है.

पर्सनल ब्रांडिंग से बना बिजनेस

शिवांगी की कहानी बताती है कि अब लोग लिंक्डइन का इस्तेमाल केवल नौकरी खोजने के लिए नहीं करते. इसका इस्तेमाल अपनी स्किल दिखाने, लोगों से जुड़ने और ग्राहक खोजने के लिए भी किया जा रहा है. लेखन, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, डिजाइन और पर्सनल ब्रांडिंग जैसी सेवाएं देने वाले लोग ऑनलाइन अपनी पहचान बनाकर अपने शहर से बाहर भी ग्राहक जोड़ सकते हैं. शिवांगी ने भी इसी तरह अपनी पहचान बनाई और बाद में उन्हें भारत के बाहर से भी ग्राहक मिलने लगे.

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