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दिल्ली: टिकरी कलां इलाके में CNG पंप पर जोरदार धमाका! एक की मौत, कई लोग घायल

दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में एक ट्रक में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिससे आग लग गई. इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है. ये हादसा CNG पंप पर रिफिलिंग के दौरान हुआ. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है

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ट्रक में सिलेंडर रीफिलिंग के दौरान धमाका हुआ. (Photo: ITGD)
ट्रक में सिलेंडर रीफिलिंग के दौरान धमाका हुआ. (Photo: ITGD)

दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में धमाका हो गया है. एक ट्रक में सिलेंडर लोडेड था जिसमें ब्लास्ट हो गया और आग लग गई. पुलिस के मुताबिक CNG पंप पर जब रिफलिंग हो रही थी, तभी ब्लास्ट हुआ.

इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है. पुलिस के मुताबिक पंप पर जो शख्स CNG रिफिल कर रहा था, धमाके में उसी की जान चली गई है.

दोपहर 3 बजकर 46 मिनट पर फायर ब्रिगेड को इस धमाके की सूचना दी गई, जिसके बाद फायर टीम मौके पर पहुंची. डीसीपी के मुताबिक इस धमाके में 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं. घायलों को अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज जारी है.

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