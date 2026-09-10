scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शी जिनपिंग आ रहे इंडिया, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा... 7 साल बाद आएंगे भारत

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शनिवार को BRICS समिट में शामिल होने के लिए भारत पहुंचने की उम्मीद है. बीजिंग के विदेश मंत्रालय की ओर से आज उनके दौरे का आधिकारिक ऐलान हो सकता है. समिट के दौरान भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है.

Advertisement
X
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली आ सकते हैं. (Photo- ITG)
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली आ सकते हैं. (Photo- ITG)

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग BRICS समिट में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं. बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय यानी MFA की ओर से आज उनके भारत दौरे का आधिकारिक ऐलान किए जाने की उम्मीद है. राष्ट्रपति शी का शनिवार दोपहर दिल्ली पहुंच सकते हैं. शाम करीब छह बजे भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो सकती है.

BRICS समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच भारत मंडपम में द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है. यह बैठक भारत-चीन रिश्तों के लिहाज से अहम मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: आखिर ब्रिक्स बना क्यों था? क्या है इसके BRIC से BRICS बनने की पूरी कहानी

सम्बंधित ख़बरें

China Gold Game Plan
चीन चाहता क्या है? Gold को लेकर लगातार 22वें महीने बड़ा खेल
BRICS मेहमानों के लिए चमका चांदनी चौक! जानें तैयारियां
BRICS Delhi Security
BRICS से पहले मेगा रिहर्सल, पुतिन-जिनपिंग के लिए मल्टी-लेयर सिक्योरिटी
Xi jinping and china
‘जिनपिंग को 2 बार हार्ट अटैक, उत्तराधिकारी का ऐलान...’, XI पर दावा
PM Modi shows strong chemistry with Putin and Xi Jinping at SCO summit.
पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की केमिस्ट्री ने बटोरीं सुर्खियां

खास बात यह है कि मोदी और शी जिनपिंग की भारतीय जमीन पर करीब 7 साल बाद पहली द्विपक्षीय मुलाकात होगी. यह बैठक गलवान झड़पों के बाद भी दोनों नेताओं की भारत में पहली द्विपक्षीय बैठक होगी.

भारत में 12-13 सितंबर को होगा BRICS समिट

भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. भारत इस साल BRICS की अध्यक्षता कर रहा है और इसकी थीम "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability" रखी गई है.

Advertisement

सम्मेलन में सदस्य और पार्टनर देशों के नेता वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ BRICS के बीच राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक-वित्तीय और लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. 2026 में BRICS की स्थापना के 20 साल भी पूरे हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: BRICS समिट: जलेबी, जूलरी और चाइनीज जुबान... चांदनी चौक का चीन कनेक्शन!

आखिरी बार अक्टूबर 2019 में शी जिनपिंग आए थे भारत

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पिछली भारत यात्रा 11-12 अक्टूबर 2019 को हुई थी. तब वह तमिलनाडु के मामल्लापुरम पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत-चीन के दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे. यह 2018 में चीन के वुहान में हुई पहली अनौपचारिक बैठक के बाद दोनों नेताओं की दूसरी ऐसी मुलाकात थी. इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Apple इवेंट में दिखी भारत की 'नेशनल क्रश', AP ढिल्लों संग देखा पहला iPhone Duo |
    Homemade Aloevera Soap: बाजार के महंगे साबुन छोड़िए, घर पर ताजे एलोवेरा से बनाएं नेचुरल साबुन, चेहरे पर आएगा दूधिया निखार |
    'राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत सकते, तुम्हें क्या जिताएंगे', रिया अहीर पर भड़के शहजाद पूनवाला |
    ENG vs PAK: पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में मट‍ियामेट, बर्म‍िंघम में टूटने से बचा 16 साल पुराना ये शर्मनाक र‍िकॉर्ड |
    कांग्रेस मंत्री के ठिकानों पर 2 दिन से ED की रेड, कर्नाटक, महाराष्ट्र से गोवा तक 18 ठिकाने जा रहे हैं खंगाले |
    शी जिनपिंग आ रहे इंडिया, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा... 7 साल बाद आएंगे भारत |
    पहले गिफ्ट दो, फिर उठाओ खाने की प्लेट! कोरियन शादी का ये रिवाज देख चौंकी भारतीय महिला |
    पाकिस्तानी टीम के होटल के बाहर जुटी नकाबपोश भीड़... शरणार्थी समझकर किया घेराव, फिर खुला पूरा राज |
    मायावती ने आकाश आनंद को BSP से निकाला, यूपी चुनाव से पहले BSP में 'ससुर' पर संग्राम! |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
    Advertisement