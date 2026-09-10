'राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत सकते, तुम्हें क्या जिताएंगे', रिया अहीर पर भड़के शहजाद पूनवाला

मॉडल रिया अहीर और पूर्व बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बीच बिग बॉस 20 में एंट्री न मिलने को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है. रिया ने पूनावाला को ‘अंकल’ कहा, जिसके जवाब में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लेकर उन्हें ताना मारा.

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मामला क्या है?

रिया अहीर उस वीडियो के बाद चर्चा में आई थीं, जिसमें वो जेन जी-आंदोलन के दौरान एक पुलिस वैन के आगे खड़ी हो गई थीं. बिग बॉस सीजन 20 में पब्लिक वोट से एक कंटेस्टेंट को एंट्री मिलनी थी, जहां रिया का मुकाबला पंजाबी एक्ट्रेस लव गिल से था. वोट लव जीत गईं और रिया शो में घर के अंदर जाने से पहले ही बाहर हो गईं.

पूनावाला का हमला

शहजाद पूनावाला ने एक रील में रिया पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि रिया का प्रोटेस्ट वाला फोटो/वीडियो एक ‘स्क्रिप्टेड’ प्लान था, जिसे राहुल गांधी से लेकर राज ठाकरे, सुप्रिया सुले और डिंपल यादव जैसे नेताओं/हस्तियों ने आगे बढ़ाया.

उनका कहना था: स्क्रिप्टेड फोटो वायरल करवाने, राहुल गांधी से राज ठाकरे तक के प्लेटफॉर्म दिलवाने और बिग बॉस घर में एंट्री पाने या पब्लिक का जनादेश जीतने में बहुत फर्क होता है. पूनावाला ने रिया को ‘लेफ्ट-विंग इकोसिस्टम’ और ‘एंटी-मोदी यूट्यूबर्स’ का समर्थन बताया और कहा कि उनका बिग बॉस से बाहर होना उन लोगों के लिए ‘बड़ी शर्मिंदगी’ है, जो उन्हें Gen Z का चेहरा बता रहे थे. लव गिल की तुलना में उन्होंने कहा कि लव मंदिर-गुरुद्वारा जाती हैं, गाय की सेवा करती हैं, भारतीय सेना का सम्मान करती हैं और गाली-गलौज नहीं करतीं. रिया ने पूनावाला पर वार करते हुए उन्हें अंकल कहा.

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Shehzaad Bhai On Top😂 pic.twitter.com/uRBtsSiftt — The Jaipur Dialogues (@JaipurDialogues) September 9, 2026

पूनावाला ने वीडियो शेयर कर रिया को जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि रिया मुझे माफ करना. मुझे बहुत दुख हुआ कि बिग बॉस ने आपके साथ ये क्या कर दिया. एंट्री से पहले ही एक्जिट करवा दिया. आप मेरे बारे में ना जानो इसकी पूरी उम्मीद है. आखिरकार आपका आईक्यू लेवल राहुल गांधी जितना ही है. वो जो वीडियो बनाया था. वो वीडियो आप पर नहीं था. अपने आपको इतना महत्व मत दो. आपने भीख मांगी है कि मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पर कोलैब करूं. लव गिल ने आपकी जो बेइज्जती की, वो पुरी दुनिया ने देखी. आप अखिलेश यादव जी को जॉइन करें, सीजेपी को जॉइन करें. आप राहुल गांधी को जॉइन करें. राहुल गांधी अपने आपको चुनाव नहीं जिता पाते, तो वो बिग बॉस में आपकी एंट्री जनमत में कैसे कराएंगे.

उम्र वाली बहस पर उन्होंने कहा- आप 28 की हैं, ‘यंग गर्ल’ नहीं. मैं 38 का हूं, तो तकनीकी रूप से आपसे दोगुना नहीं. मैथ्स स्कूल में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा. साथ ही उन्होंने मजाक में कहा कि रिया ने उन्हें ‘56 साल के राहुल गांधी’ समझ लिया.

अब देखते हैं कि रिया इसका कैसे जवाब देती हैं.



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