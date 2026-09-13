BRICS बड़ी सक्सेस, फिलिस्तीन-पहलगाम का जिक्र अहम... रविशंकर प्रसाद और मायावती ने PM मोदी को दी बधाई

भारत ने नई दिल्ली में दो दिवसीय BRICS समिट का आयोजन किया, जिसमें दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल हुए. समिट के दौरान भारत ने अलग-अलग देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं. इस दौरान आर्थिक रिश्तों, सहयोग और आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई. समिट के अंत में साझा घोषणापत्र भी जारी किया गया, जिसमें कई अहम वैश्विक मुद्दों का जिक्र किया गया.

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BRICS समिट की सफलता को लेकर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. पटना में उन्होंने कहा कि BRICS समिट ऐतिहासिक रूप से सफल रहा है. उन्होंने कहा कि भारत की अगुवाई में चीन, रूस, ईरान, UAE, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे बड़े देशों ने एक वैकल्पिक और प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय मंच तैयार किया है.

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रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समिट के दौरान आर्थिक रिश्तों पर चर्चा हुई और कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें हुईं. उन्होंने खास तौर पर चीन की तरफ से भारत के साथ दोस्ती का नया हाथ बढ़ाने का जिक्र किया. साथ ही उन्होंने कहा कि रूस, मलेशिया और ईरान के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है.

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#WATCH | Patna, Bihar: BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "... BRICS Summit has been a historic success. I congratulate the Prime Minister. Under India’s leadership, major countries like China, Russia, Iran, the UAE, South Africa and Brazil have created an alternative and… pic.twitter.com/BGY5YwGhDR — ANI (@ANI) September 13, 2026

पहलगाम हमले की निंदा को बताया अहम

रविशंकर प्रसाद ने BRICS के साझा घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति सफल रही है. उन्होंने BRICS के नतीजों पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस से अब जवाब देने को कहा.

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फिलिस्तीन और पहलगान हमले का जिक्र बेहद अहम- मायावती

BSP प्रमुख मायावती ने भी BRICS समिट की सफलता के लिए मोदी सरकार की तारीफ की है. मायावती ने कहा कि BRICS समिट का साझा घोषणापत्र भारत की सूझबूझ और अच्छी कूटनीति का परिणाम है. उन्होंने घोषणापत्र में फिलिस्तीन समाधान और पहलगाम आतंकी हमले के जिक्र को बेहद अहम बताया.

इस तरह BRICS समिट के बाद सरकार की विदेश नीति और भारत की कूटनीतिक भूमिका को लेकर बीजेपी के साथ-साथ मायावती की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है.

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