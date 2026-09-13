PM मोदी का संबोधन सुना, फैमिली फोटो खिंचवाई... अब चीन के रवाना हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद भारत से चीन के लिए रवाना हो गए हैं. शी जिनपिंग 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत आए थे. करीब सात साल बाद उनकी यह भारत यात्रा थी. समिट के दूसरे दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना. इससे पहले पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे देशों के नेताओं के साथ ब्रिक्स की फैमिली फोटो में भी शामिल हुए.

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शी जिनपिंग शनिवार दोपहर एयर चाइना की फ्लाइट से नई दिल्ली पहुंचे थे. उनके साथ एक हाईलेवल प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया था. एयरपोर्ट से वह कड़ी सुरक्षा के बीच आर्मर्ड होंगछी एन701 कार से ब्रिक्स समिट के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंचे. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों नेताओं के बीच समिट से इतर करीब 45 मिनट तक अहम द्विपक्षीय बैठक भी हुई.

#WATCH | Delhi: Chinese President Xi Jinping departs from Delhi after participating in the BRICS Summit 2026. pic.twitter.com/aO8IME4sum — ANI (@ANI) September 13, 2026

पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता में क्या हुआ?

पीएम मोदी और शी जिनपिंग की इस बैठक में भारत-चीन रिश्तों को आगे बढ़ाने को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने संस्थागत संपर्क बढ़ाने, कारोबारी रिश्तों को मजबूत करने, सीधी उड़ानें फिर शुरू करने और व्यापार घाटे से जुड़े मुद्दों पर बात की. पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित के तीन सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए. दोनों नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए और सीमा पर शांति बनाए रखना जरूरी है.

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पीएम के गाला डिनर में शामिल नहीं हुए जिनपिंग

शनिवार शाम ब्रिक्स के दूसरे नेताओं के लिए पीएम मोदी की की तरफ से आयोजित गाला डिनर में कई राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के बाद शी जिनपिंग डिनर में शामिल नहीं हुए और कहा जा रहा है कि आराम के लिए होटल लौट गए.

दूसरे दिन के पीएम मोदी के संबोधन के दौरान रहे मौजूद

रविवार को ब्रिक्स समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपन सेशन को संबोधित किया. उनके संबोधन में समावेशी वैश्विक विकास, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने और नई दिल्ली ब्रिक्स घोषणा को लागू करने पर जोर रहा. इसके बाद शी जिनपिंग ने पीएम मोदी और दूसरे नेताओं के साथ फैमिली फोटो खिंचवाई. समिट से जुड़े अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद शी जिनपिंग अब भारत से चीन के लिए रवाना हो गए हैं.

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