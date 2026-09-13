क्या DUSU अध्यक्ष को मिलती है सैलरी? इन सुविधाओं की वजह से खुद को झोंक देते हैं छात्र

गाड़ियों का जलवा, पार्टी और पद की भूख. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026 छात्रसंघ चुनाव देश के सबसे चर्चित छात्र चुनावों में से एक है. यहां की चमक-दमक को देखकर आम लोगों और की छात्रों के मन में यह सवाल भी है कि DUSU अध्यक्ष बनने के बाद आखिर क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? क्या अध्यक्ष को कोई सैलरी या भत्ता भी दिया जाता है? आइए जानते हैं DUSU अध्यक्ष के पद से जुड़ी सुविधाओं और मिलने वाले लाभों के बारे में.

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18 सितंबर को मतदान

यह बात इसलिए भी इस समय चर्चा में है क्योंकि 18 सितंबर, 2026 को दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होने वाले हैं जिसका परिणाम 19 सितंबर को आएंगे. इसके लिए पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है. प्रेसिडेंट पद से लेकर तमाम केंद्रीय पैनल के लिए रेस शुरू हो चुकी है.

क्या DUSU अध्यक्ष को मिलती है सैलरी?

लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि DUSU अध्यक्ष को सैलरी मिलती है या नहीं. तो इसका जवाब है नहीं. पर अगर उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है, तो वह इस पद के लिए इतने मेहनत क्यों करते हैं? यह पद केवल सेवा और छात्रों के अधिकारों के संघर्ष का मंच होता है. भले ही इसमें कोई सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन इस पद का रुतबा किसी वीआईपी से कम नहीं होता है.

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कौन-कौन सी मिलती है सुविधाएं?

अब सवाल यह उठता है कि अगर सैलरी नहीं मिलता है, तो उन्हें सुविधाएं तो मिलती होंगी ही. डूसू अध्यक्ष को कैंपस में ऑफिशियल ऑफिस स्पेस, प्रशासनिक बैठकों में छात्रों की ओर से हिस्सेदारी का मौका और छात्रों के कल्याण के लिए कामों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक मदद भी मिलती है. उनके पास पावर होती है कि वह यूनिवर्सिटी प्रशासन से सीधा संवाद कर सकते हैं.

इस बार अध्यक्ष के लिए कौन-कौन है उम्मीदवार?

यश डबास: एबीवीपी (ABVP)

विजय शंकर मीणा: एनएसयूआई (NSUI)

अनन्या रतूरी: एआईएसए और एसएफआई (AISA-SFI)

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