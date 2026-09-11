दिल्ली पहुंचे पुतिन, कल आएंगे जिनपिंग... जानें BRICS में आने वाले 25 नेताओं का शेड्यूल

BRICS Summit के लिए दिल्ली में विदेशी मेहमानों का जमावड़ा शुरू हो गया है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजधानी पहुंच चुके हैं. वह रात 3:15 बजे पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे. अब सबकी नजर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर है.

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जिनपिंग 12 सितंबर को दिल्ली पहुंचेंगे. BRICS Summit में पुतिन, जिनपिंग समेत 25 बड़े नेता और प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं. इन मेहमानों के आने का सिलसिला 10 सितंबर से शुरू हो चुका है.

पुतिन के लिए चार स्तर का सुरक्षा घेरा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच गए हैं. उनके होटल आईटीसी मौर्या में ठहरने की संभावना है. इसके चलते होटल और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुतिन शुक्रवार सुबह 3.15 पर दिल्ली पहुंचें. उनके एयरपोर्ट से होटल और फिर भारत मंडपम जाने वाले रूट पर भी हाई अलर्ट रहा.

पुतिन के होटल में चार स्तर का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है. सबसे अंदर क्लॉज प्रोटेक्शन टीम यानी CPT रहेगी. यह टीम पुतिन की नजदीकी सुरक्षा संभालेगी. दूसरे स्तर पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहेंगे. तीसरे स्तर पर दिल्ली पुलिस के कमांडो और अर्धसैनिक बलों के जवान रहेंगे. सबसे बाहरी घेरे की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस के पास होगी.

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पुतिन के साथ उनकी अपनी सुरक्षा टीम भी मौजूद रहेगी. उनके साथ करीब 25 से 30 कमांडो और सुरक्षा अधिकारियों के रहने की संभावना है. उनके मूवमेंट के दौरान ये जवान नजदीकी सुरक्षा घेरा बनाए रखेंगे.

रूसी राष्ट्रपति के संभावित होटल में एक एडिशनल डीसीपी और दो एसीपी अलग-अलग शिफ्ट में तैनात किए गए हैं. रूसी सुरक्षा टीम भी पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है. टीम के पास आधुनिक हथियार और सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं.

जिनपिंग के लिए भी कड़ी सुरक्षा

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के होटल ताज में ठहरने की संभावना है. जिनपिंग 12 सितंबर को दिल्ली पहुंचेंगे. पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उतरने के बाद उनके निर्धारित होटल जाने की योजना है. एयरपोर्ट से होटल और भारत मंडपम तक उनके काफिले के रूट पर भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं.

जिनपिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दी गई है. चीनी राष्ट्रपति की विशेष सुरक्षा टीम भी पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है. संबंधित होटल में सुरक्षा व्यवस्था संभाली जा रही है.

राष्ट्राध्यक्ष जिस मंजिल पर ठहरेंगे, वहां खास निगरानी रखी जाएगी. होटल की छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक सुरक्षा बल तैनात रहेंगे. होटल के बाहर और आसपास के इलाके में भी भारी पुलिस बल रहेगा.

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10 सितंबर से शुरू हुआ विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला

BRICS Summit को लेकर विदेशी मेहमानों का दिल्ली पहुंचना 10 सितंबर की रात से शुरू हो गया है. सबसे पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा दिल्ली पहुंचे. उनका विमान रात 9:50 बजे IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर उतरा.

11 सितंबर शुक्रवार दिल्ली के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सुबह 3.15 पर AFS पालम पहुंचें. इसके बाद सुबह से विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला तेज होगा. WHO प्रमुख डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस सुबह 4:10 बजे पहुंचेंगे. AIIB की अध्यक्ष ज़ू जियायी और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन भी सुबह दिल्ली पहुंचेंगे.

MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal tweets, "Warmly welcome President Vladimir Putin of Russia for the 18th BRICS Summit. He was received by MoS and Gonda MP KV Singh at the airport. India and Russia share multifaceted and longstanding ties anchored in Special and… pic.twitter.com/6JxIXcie5v — ANI (@ANI) September 10, 2026

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा पहुंच चुके हैं और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सुबह पहुंचेंगी. दोपहर के बाद भी कई बड़े नाम दिल्ली पहुंचेंगे. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस दोपहर 1:25 बजे पहुंचेंगे.

इसी दौरान NDB प्रमुख दिलमा रूसेफ और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के पहुंचने का कार्यक्रम है. नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेट्टीमा दोपहर 2:45 बजे पहुंचेंगे.

शाम होते-होते AFS पालम पर विदेशी नेताओं की आवाजाही और बढ़ेगी. मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी शाम 5:35 बजे पहुंचेंगे. UAE के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इसके कुछ देर बाद पहुंचेंगे. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम शाम 6:40 बजे पहुंचेंगे. इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली शाम 7:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे.

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रात में भी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी रहेगा. बुरुंडी के राष्ट्रपति इवरिस्ते नदायिशिमिये रात 8:45 बजे पहुंचेंगे. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो रात 9 बजे और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर रात 10 बजे पहुंचेंगे. क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज पैरिला रात 10:50 बजे पहुंचेंगे. WTO की महानिदेशक न्गोजी ओकोंजो-इवेला रात 11:35 बजे दिल्ली पहुंचेंगी.

12 सितंबर को पहुंचेंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग

12 सितंबर को भी विदेशी मेहमानों का आगमन जारी रहेगा. बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजेंकोव सुबह 5:35 बजे पहुंचेंगे. वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हुंग सुबह 11:05 बजे दिल्ली आएंगे.

सबकी नजर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आगमन पर रहेगी. उनका विमान दोपहर 12:25 बजे AFS पालम पहुंचने का कार्यक्रम है. इसके बाद बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लतीफ बिन राशिद अल जायानी दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे. कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव शाम 4:10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे. सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद रात 9 बजे पहुंचेंगे.

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