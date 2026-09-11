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हमास को बड़ा झटका, गाजा में इजरायली हमले में अल-कस्साम ब्रिगेड का कमांडर फराह हमेद ढेर

इजरायल ने 9 सितंबर को गाजा सिटी में हमास के बड़े कमांडर फराह हमेद को मार गिराया है. हमैद पर कई घातक आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप था. वह वेस्ट बैंक में आतंकियों की भर्ती और हमलों की योजना बनाने का काम करता था

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इजरायल ने गाजा सिटी में हमास के बड़े कमांडर फराह हमेद को मार गिराया है. (File Photo-Middle East Monitor)
इजरायल ने गाजा सिटी में हमास के बड़े कमांडर फराह हमेद को मार गिराया है. (File Photo-Middle East Monitor)

इजरायल ने हमास के एक वरिष्ठ सदस्य फराह हमेद के मारे जाने की पुष्टि की है. इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, 9 सितंबर को गाजा सिटी में एक हमले के दौरान हमेद को निशाना बनाया गया. इजरायल का कहना है कि हमेद कई घातक आतंकी हमलों में शामिल था.

हमास ने भी हमेद की मौत की पुष्टि की है. हमास के मुताबिक, फराह हमेद संगठन के सैन्य विंग का कमांडर और लड़ाका था. वह वेस्ट बैंक में अल-कस्साम ब्रिगेड की सैन्य परिषद का सदस्य भी था.

इजरायल का कहना है कि हमेद को गाजा सिटी के शेख इजलीन इलाके में एक हमले के दौरान निशाना बनाया गया. यह कार्रवाई इजरायली पुलिस की खास यूनिट गिदियोनिम ने की. इस यूनिट को यूनिट 33 के नाम से भी जाना जाता है.

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इजरायली पुलिस, शिन बेट और इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने संयुक्त अभियान में हमले को अंजाम दिया. तीनों एजेंसियों ने हमेद के मारे जाने की पुष्टि की है. शिन बेट के मुताबिक, हमेद हमास के तथाकथित वेस्ट बैंक हेडक्वार्टर का एक वरिष्ठ सदस्य था. यह यूनिट वेस्ट बैंक में आतंकियों की भर्ती और इजरायल के खिलाफ हमलों की तैयारी से जुड़ी थी.

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हमेद सिलवाड सेल का भी सदस्य था. यह सेल दूसरे इंतिफादा के दौरान सक्रिय था. इस दौरान वेस्ट बैंक में कई घातक गोलीबारी के हमले किए गए थे. हमेद मूल रूप से रामल्लाह इलाके का रहने वाला था. बाद में उसे गाजा भेज दिया गया था.

हमेद को 2011 में गाजा भेजा गया था. यह फैसला गिलाद शालित कैदी अदला-बदली समझौते के तहत हुआ था. इसके बाद वह गाजा में रहा और हमास की गतिविधियों में शामिल रहा.

इजरायली सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि हमेद ने गाजा में युद्ध के दौरान IDF के सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में भी हिस्सा लिया था. वहीं हमास ने हमेद को अपने सैन्य विंग का कमांडर और लड़ाका बताया है. संगठन के मुताबिक, वह अल-कस्साम ब्रिगेड की वेस्ट बैंक सैन्य परिषद में भी शामिल था.

यह भी पढ़ें: सीजफायर के बीच हिज्बुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर दागे ड्रोन, IDF ने भी किया पलटवार

इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हमेद लंबे समय से हमास की गतिविधियों में एक्टिव था. उस पर वेस्ट बैंक में हमलों को आगे बढ़ाने और आतंकियों की भर्ती से जुड़े कामों में शामिल होने का आरोप था.

9 सितंबर को गाजा सिटी में हुए इस हमले के बाद इजरायल ने अब उसके मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि की है. इस कार्रवाई को हमास के खिलाफ जारी सैन्य अभियान का हिस्सा बताया गया है.
 

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