'...FIR वापस लेकर खुद सिखाएंगे सबक', अंकित बालियान हत्याकांड पर पिता का बड़ा ऐलान

अंकित बालियान हत्याकांड में उनके पिता ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अंकित को न्याय नहीं दिला पाती है तो मुझे मजबूरन अपनी फौज को बुलाना पड़ेगा. और अपनी FIR वापस लेकर हत्यारों को सबक हम सिखाएंगे.

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अंकित बालियान हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर बुलाई गई पंचायत में अंकित के पिता सतबीर चौधरी का दर्द और गुस्सा दोनों सामने आया. उन्होंने कहा कि शामली में उनके बेटे की जिस तरह हत्या की गई, वह बेहद गंभीर और जघन्य अपराध है.

सतबीर चौधरी ने कहा कि यह सिर्फ उनके बेटे की हत्या नहीं है, बल्कि शामली के हर युवा की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि अंकित के हत्यारों और हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. अंकित के पिता ने कहा कि अपराधी चाहे देश में हों या विदेश में, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए. उन्होंने सरकार से अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग दोहराई.

सतबीर चौधरी ने क्या कहा?

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अंकित के पिता ने कहा कि 'अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अंकित को न्याय नहीं दिला पाती है तो मुझे मजबूरन अपनी फौज को बुलाना पड़ेगा। मैं अपने फौजी भाइयों से कहूंगा कि आइए और अपनी संतानों को बचाने का काम कीजिए। जहां आप नौकरी कर रहे हैं, वहां आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं.'

सतबीर चौधरी ने कहा कि अब अगली पंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि परिवार और ग्रामीण अंकित को न्याय दिलाने के लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं. पंचायत में एक और पंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. अब देखना होगा कि अगली पंचायत में क्या फैसला लिया जाता है और अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर सरकार और पुलिस पर दबाव कितना बढ़ता है.

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