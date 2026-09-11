'शर्म नहीं आती', फराह खान से बदतमीजी कर बैठा इंडियन आइडल एंकर, चैनल ने लगाई थी क्लास!

एंकर, एक्टर और कॉमेडियन परितोष त्रिपाठी अक्सर अपने मजाकिया और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. लेकिन एक बार उनका यही बेबाक अंदाज उन्हें भारी पड़ गया था. मामला मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान से जुड़ा है. ‘इंडियन आइडल’ की शूटिंग के दौरान परितोष ने फराह खान से कुछ ऐसा कह दिया था कि बाद में चैनल वालों ने उन्हें जमकर डांट लगा दी. हालांकि, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब फराह ने खुद उनके जवाब की तारीफ कर दी.

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फराह खान को दे दिया था ऐसा जवाब!

हाल ही में बॉलीवुड बबल से बातचीत में परितोष त्रिपाठी ने इस पूरे किस्से का खुलासा किया और बताया कि आखिर उस दिन शूटिंग के दौरान हुआ क्या था.

परितोष ने बातचीत में कहा कि अगर किसी की मंशा उन्हें नीचा दिखाने की है, तो वह बात उनके सामने साफ नजर आ जाती है. इसी बात को समझाते हुए उन्होंने ‘इंडियन आइडल’ का वो किस्सा सुनाया, जब वह फराह खान के साथ एंकरिंग कर रहे थे.

परितोष ने कहा- अगर आपकी मंशा मुझे नीचा दिखाने की है तो वो दिख जाएगा. इसी पर उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक बार इंडियन आइडल की शूटिंग के दौरान फराह खान मैम और मैं एंकरिंग कर रहे थे. तो फराह मैम ने बातों बातों में कहा कि- शट अप तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूं मैं. तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कर रहे हो. तो मैंने कहा कि- वो सब छोड़ो. अपने आप को छोटी बहन बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती.”

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बस फिर क्या था! परितोष के मुंह से ये लाइन निकलते ही मामला थोड़ा गरमा गया.

चैनल वालों ने लगा दी परितोष की क्लास

परितोष ने आगे बताया कि उन्होंने तो अपनी बात कह दी, लेकिन इसके बाद चैनल वालों ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया. एक्टर के मुताबिक, उस वक्त उन्हें भी लगा कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया.

परितोष आगे बोले- मैंने बोल तो दिया लेकिन फिर चैनल वालों ने मुझे डांटा. वो लोग बोले कि अरे पागल हो तुम क्या? ऐसा कैसे बोल दिए. मैं उदास हो गया था. फिर इधर-उधर में सब निकल गया. आधी शूटिंग हो गई तो फिर फराह मैम को याद आया तो वो मुझे बोलीं कि- वो अच्छा रिप्लाई था. फिर चैनल ने उसी को प्रोमो बनाया.

जिस जवाब को लेकर शुरुआत में परितोष को डांट सुननी पड़ी, वही बाद में शो का प्रोमो बन गया. इसे कहते हैं कॉन्ट्रोवर्सी का पूरा फायदा!

‘आपको क्या पता हमारी बॉन्डिंग क्या है?’

परितोष ने इस पूरे मामले के जरिए एक जरूरी बात भी समझाई. उनके मुताबिक किसी भी बातचीत में सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि लहजा और अंदाज भी काफी मायने रखता है. उन्होंने कहा- आप किस लहजे में, किस अंदाज में क्या कहते हैं ये मायने रखता है. दो लोगों की आपस में क्या केमिस्ट्री है, आपको क्या पता. कई बार लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा कैसे कह दिया, अरे आपको क्या पता कि हमारी क्या बॉन्डिंग है.

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इसी बातचीत के दौरान परितोष त्रिपाठी ने शिल्पा शेट्टी और गीता कपूर के साथ अपने रिश्ते पर भी बात की. उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में बड़े नामों के साथ काम करने के बावजूद उन्हें इन कलाकारों से जो अपनापन मिला, वह उनके लिए बेहद खास है. शिल्पा शेट्टी की तारीफ करते हुए परितोष ने कहा- शिल्पा जी इतने बड़े लोग है, लेकिन बड़प्पन क्या होता है मैं आपको बताता हूं. वो पिछले 10 साल से हर साल मेरे बर्थडे पर केक भेजती हैं.

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