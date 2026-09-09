ब्रिक्स समिट के लिए नोएडा एयरपोर्ट पर पहली बार उतरे रूसी सेना के विमान, Photos

नोएडा एयरपोर्ट पर पहली बार रूसी सेना के तीन सैन्य विमान उतरे हैं. नए एयरपोर्ट पर किसी भी विदेशी विमान की यह पहली लैंडिंग है. इन विमानों की लैंडिंग को रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है. एयरपोर्ट प्रबंधन इसकी तैयारियों में लगा हुआ है.

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तीनों सैन्य विमान मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे एयरपोर्ट के रनवे पर उतरे. इनमें रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आईएल-76 भी शामिल था. इन विमानों में रूसी सेना की एडवांस टीम और सैन्य अधिकारी भारत आए हैं.

बुधवार को भी तीनों हवाई जहाज एयरपोर्ट के रनवे पर पूरे दिन खड़े रहे. इससे पहले विदेशी सैन्य विमानों की लैंडिंग ज्यादातर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होती थी.

एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारी और रूसी टीमें विमानों की निगरानी कर रहे हैं और सुरक्षा देख रहे हैं. 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को होगा.

इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल होंगे. सैन्य विमानों की लैंडिंग अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल से जुड़ी है.

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