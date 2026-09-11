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कुलदीप यादव का 10 विकेट वाला वार... इंग्लैंड में गदर काट रहे, हेड कोच गौतम गंभीर को दिया बड़ा मैसेज

काउंटी चैम्पियनशिप में कुलदीप यादव का प्रदर्शन उनके लिए खास महत्व रखता है. यॉर्कशायर की ओर से एसेक्स के खिलाफ कुलदीप ने 10 विकेट लेकर दिखाया कि वह अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. इस प्रदर्शन के जरिए कुलदीप ने भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने अपनी दावेदारी भी मजबूत की है.

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कुलदीप यादव काउंटी क्रिकेट में कमाल कर रहे, पहली बार मैच में झटके 10 विकेट. (Photo: PTI)
कुलदीप यादव काउंटी क्रिकेट में कमाल कर रहे, पहली बार मैच में झटके 10 विकेट. (Photo: PTI)

कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को भारतीय टीम में लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनका मैदान पर धमाका जारी है. अब कुलदीप ने काउंटी क्रिकेट में यादगार प्रदर्शन किया है. एसेक्स के खिलाफ खेले गए काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन-1 मुकाबले में कुलदीप ने यॉर्कशायर के लिए 120 रन देकर 10 विकेट झटके. कुलदीप ने पहली बार किसी फर्स्ट क्लास मैच में 10 विकेट लिए हैं. इस शानदार प्रदर्शन के दम पर कुलदीप ने हेड कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं को भी बड़ा मैसेज दिया है.

लीड्स के हेडिंग्ले में खेले गए इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने पहली पारी में 70 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में 50 रन देकर 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. उनकी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर यॉर्कशायर ने एसेक्स को पहली पारी में 171 और दूसरी इनिंग्स में 113 रनों पर समेट दिया. यॉर्कशायर ने इस मुकाबले को पारी और 106 रनों से अपने नाम किया.

हेडिंग्ले की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को अच्छी मदद मिल रही थी. यॉर्कशायर ने पहली पारी में 390 रन बनाए थे, जिसमें कुलदीप यादव की भी अहम भूमिका रही. उन्होंने 94 गेंदों का सामना किया और 4 चौके की मदद से 36 रन बनाए. इसके बाद गेंद से उन्होंने एसेक्स के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया.
यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी से लेकर रोहित यादव तक... एशियन गेम्स में ये 5 डेब्यूटेंट्स मचाएंगे धमाल, मेडल की होगी बरसात

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कुलदीप ने मैच के बाद क्या कहा?
मैच के बाद कुलदीप ने बताया कि हेडिंग्ले की पिच पर गेंदबाजी करते समय उन्हें ज्यादा तेजी से गेंद डालने की जरूरत नहीं थी. पिच में पहले से मौजूद गति गेंद के टप्पा खाने के बाद बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा कर रही थी. उन्होंने इसकी तुलना भारतीय परिस्थितियों से करते हुए कहा कि भारत में पिचें अक्सर धीमी होती हैं, जिससे बैटर्स को शॉट खेलने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है. इंग्लैंड में गेंद की अतिरिक्त तेजी के कारण बल्लेबाज के बैकफुट पर जाने की स्थिति में विकेट के पीछे, स्लिप या शॉर्ट लेग पर कैच का मौका बन सकता है.
यह भी पढ़ें: विनेश को बड़ा झटका, वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप ट्रायल में नहीं उतर पाएंगी, दिल्ली HC ने खारिज की राहत की मांग

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कुलदीप यादव के लिए हालिया समय आसान नहीं रहा है. श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान उन्हें टीम में अपनी जगह को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ा. पहले टेस्ट में उन्होंने भारतीय स्पिनरों के बीच सबसे कम ओवर गेंदबाजी की. इसके बाद दूसरे टेस्ट में उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर सारांश जैन को मौका मिला.

हालांकि, सारांश जैन उस मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. कुलदीप यादव अफगानिस्तान के खिलाफ टी20I सीरीज और एशियन गेम्स 2026 के लिए भी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में यॉर्कशायर के खिलाफ कुलदीप का का प्रदर्शन उनके लिए बेहद अहम है.

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