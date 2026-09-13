हरमनप्रीत कौर से हाथ नहीं मिलाया तो मचा बवाल... बांग्लादेशी कप्तान निगार सुल्ताना के बचाव में उतरा BCB, कैप्टेंसी पर भी सवाल

भारत के खिलाफ विमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में बांग्लादेशी कप्तान निगार सुल्ताना सुर्खियों में रही थीं. निगार ने टॉस के समय भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर से हाथ नहीं मिलाया था. अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की ओर से इस मामले पर सफाई दी गई है.

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बीसीबी की महिला समिति के चेयरमैन रफीकुल इस्लाम बाबू के मुताबिक यह निगार सुल्ताना का निजी फैसला था और बीसीबी का इस निर्णय में कोई रोल नहीं था. बाबू कहते हैं, 'बेशक, यह उनका अपना फैसला था. हमारा मानना है कि खेल दुनिया को एक साथ लाता है. हम सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंध चाहते हैं. इसलिए उन्होंने जो किया, वह पूरी तरह उनका निजी फैसला था.'

भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश के सामने 150 रनों का लक्ष्य रखा था. इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 7 विकेट पर 109 रन ही बना सकी और उसे 40 रनों से हार का सामना करना पड़ा. अब बांग्लादेशी टीम का अगला बड़ा लक्ष्य एशियन गेम्स 2026 है. बोर्ड ने इसी प्रतियोगिता के बाद टीम और कप्तानी को लेकर आगे की तस्वीर स्पष्ट करने के संकेत दिए हैं.

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क्या निगार पर एक्शन लेगा BCB?

रफीकुल इस्लाम बाबू ने बताया कि निगार सुल्ताना के खिलाफ कदाचार से जुड़ी शिकायतें बोर्ड तक पहुंची हैं. हालांकि फिलहाल इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. बोर्ड पहले एशियन गेम्स में टीम के प्रदर्शन का आकलन करेगा और उसके बाद निगार की कप्तानी समेत दूसरे मामलों पर चर्चा होगी.

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रफीकुल इस्लाम बाबू ने कहा कि बांग्लादेशी टीम के प्रदर्शन और शिकायतों से जुड़े पूरे मामले पर बोर्ड अध्यक्ष के साथ चर्चा हो चुकी है. एशियन गेम्स 2026 के खत्म होने के बाद यह तय किया जाएगा कि आगे क्या कदम उठाया जाना चाहिए.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी विमेंस टीम के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है. रफीकुल इस्लाम बाबू ने माना कि बांग्लादेशी टीम को बड़ी टीमों के खिलाफ जीत हासिल करने में परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि विश्व कप में भी बांग्लादेश ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन छोटी गलतियों की वजह से टीम को हार झेलनी पड़ी.

बोर्ड अब बांग्लादेशी टीम को ज्यादा मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने पर काम कर रहा है. एशियन गेम्स के बाद टीम के प्रदर्शन, निगार सुल्ताना के खिलाफ मिली शिकायतों और कप्तानी को लेकर फैसला लिया जाएगा.

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