बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. गुरुवार रात को उपद्रवियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है. राजनीतिक तनाव के बीच विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर के सिलहट स्थित घर के बाहर आग लगाने की घटना सामने आई है. गुरुवार देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर के मुख्य गेट के सामने कपड़ों में आग लगा दी. हालांकि इस घटना में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगाने वालों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

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'प्रथम आलो' की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना सिलहट शहर के दरियापारा इलाके में हुई. सिलहट मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अफजल हुसैन ने बताया कि गुरुवार देर रात करीब 3 से 4 बजे के बीच यह घटना हुई. उपद्रवियों ने घर के मुख्य गेट के सामने कपड़ों के कुछ टुकड़ों में आग लगा दी थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक आग लगने की सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि आग कपड़ों के टुकड़ों में लगाई गई थी. हालांकि, आग घर के अंदर तक नहीं पहुंची और न ही किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस घटना के पीछे कौन लोग थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया.

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स्थानीय निवासियों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मकान में हुमायूं कबीर के चाचा और परिवार के दूसरे सदस्य रहते हैं. विदेश राज्य मंत्री जब सिलहट आते हैं तो इसी घर में ठहरते हैं. घटना के समय वह वहां मौजूद नहीं थे. रिपोर्ट के अनुसार उनका शुक्रवार दोपहर सिलहट पहुंचने का कार्यक्रम था.

घटना की जानकारी मिलने के बाद सिलहट विकास प्राधिकरण के चेयरमैन रेजाउल हसन कोयेस लुधी भी शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे मौके पर पहुंचे. वह सिलहट शहर BNP के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं. उन्होंने घटना को लेकर कहा कि यहां कोई बड़ी आगजनी नहीं हुई और न ही कोई व्यक्ति घर के भीतर दाखिल हुआ. उनके मुताबिक किसी ने गुजरते हुए कुछ चीज घर के सामने फेंकी थी.

बता दें कि बांग्लादेश में लंबे समय बाद अवामी लीग सक्रिय हुआ है. अवामी लीग पूर्व पीएम शेख हसीना की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहा है. लेकिन बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार शेख हसीना को किसी कीमत पर वापस नहीं आने देना चाहती है. गुरुवार दिन भर अवामी लीग के सदस्यों ने हिंसक प्रदर्शन किया है. बता दें कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने अवामी लीग को बैन कर दिया है.

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