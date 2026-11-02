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'बांग्लादेश जाकर चुनाव लड़ें राहुल गांधी', हिमंता बिस्व सरमा के बयान से गरमाई सियासत

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने विपक्ष पर देश में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि भारत लोकतंत्र है, जहां सरकारें जनता के वोट से बदलती हैं.

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हिमंता ने कांग्रेस पर देश में अस्थिरता का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया. (Photo: ITG)
हिमंता ने कांग्रेस पर देश में अस्थिरता का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया. (Photo: ITG)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने रविवार को बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. साथ ही, उन्होंने विपक्ष पर देश में अस्थिरता का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया. 

हिमाचल प्रदेश के शिमला में रविवार को बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा की. इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला किया. उन्होंने कांग्रेस की रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वोट नहीं चुराती, बल्कि लोगों का दिल जीतती है. 

भारत बांग्लादेश नहीं है: असम CM

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हिमंता ने कांग्रेस पर देश में अस्थिरता का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'भारत बांग्लादेश नहीं है. भारत एक लोकतंत्र है, जहां सरकारें जनता के वोट से बदलती हैं, न कि राजनीतिक डराने-धमकाने या सड़कों पर अराजकता करने से.' उन्होंने बांग्लादेश और नेपाल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में अराजकता की कोशिश पूरी नहीं होने दी जाएगी. 

असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी को बांग्लादेश में जाकर चुनाव लड़ने की भी बात की. उन्होंने कहा, 'आपको अगर बांग्लादेश से इतना ही प्यार है तो वहां जाकर चुनाव लड़िए. आप असम आइए, मैं आपको बांग्लादेश भेजूंगा. मैं और सुवेंदु बाबू आपके बांग्लादेश जाने का इंतजाम करेंगे.'

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यह भी पढ़ें: 'राहुल गांधी नाचने वाले बंदर जैसे', बृजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान

'कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी'

उन्होंने विपक्ष की रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में सरकार जनता के फैसले से बदलती है. हिमंता ने दावा किया कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली, चाहे फिर चुनाव बैलट पेपर से हो या फिर EVM से. उन्होंने SIR को लेकर विपक्ष के विरोध पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि चाहे SIR हो या न हो कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली. 

वहीं, हिमंता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपनी संगठनात्मक कमजोरियों पर ध्यान देने को भी कहा. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस को चुनावी हार के लिए मतदान प्रणाली को दोष देने की जगह, अपनी संगठनात्मक कमजोरियों और वादों की समीक्षा करनी चाहिए.'

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