असम CM के विजिलेंस सेल के DSP की होटल में मौत, 4 दिन बाद संदिग्ध हालत में मिला शव

असम के बोंगाईगांव जिले में एक होटल के कमरे से पुलिस अधिकारी खरगेश्वर राभा का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया. राभा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात थे और मुख्यमंत्री के विजिलेंस सेल में सेवा दे रहे थे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस घटना की जानकारी दी.

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पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को राभा का शव बेहद बुरी अवस्था में मिला. मौत की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है. हालांकि, पुलिस ने स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण मौत होने का शक जताया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए बोंगाईगांव मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया है. बोंगाईगांव के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नुमल महत्ता ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक खरगेश्वर राभा ने 18 अक्टूबर को होटल में कमरा लिया था. गुरुवार को उसी कमरे से उनका शव बरामद किया गया.

नुमल महत्ता के मुताबिक, राभा का शव जिस हालत में मिला, उससे पता चला कि वह आंशिक रूप से सड़ चुका था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम की जांच बोंगाईगांव मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में होगी.

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स्वास्थ्य समस्या की जताई आशंका

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फिलहाल मौत के सही कारण का पता नहीं चल पाया है. स्वास्थ्य से जुड़ी किसी समस्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद मौत की वजह से जुड़ी स्थिति साफ होने की उम्मीद है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद खरगेश्वर राभा की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य बोंगाईगांव पहुंच गए हैं. पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद घटना से जुड़ी आगे की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी.

फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि होटल के कमरे में राभा की मौत किन हालातों में हुई. पुलिस के पास अभी मौत की पक्की वजह नहीं है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के आधार पर मामले से जुड़े तथ्य सामने आएंगे.

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