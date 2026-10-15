scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अंकिता भंडारी केस: इंडिया गेट से पवन खेड़ा समेत कई कांग्रेसी हिरासत में, माता-पिता को पुलिस ने छोड़ा

अंकिता के माता-पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. इस दौरान कई विपक्षी नेता भी उनके समर्थन में पहुंचे थे.फिलहाल पुलिस ने अंकिता के माता-पिता को छोड़ दिया है लेकिन कई कांग्रेस प्रदर्शनकारी अभी पुलिस हिरासत में हैं.

Advertisement
X
अंकिता के माता-पिता समेत कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने उठाया (Photo-ANI)
अंकिता के माता-पिता समेत कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने उठाया (Photo-ANI)

अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर जारी प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने अंकिता के माता-पिता, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा समेत कई विपक्षी नेताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. हालांकि पुलिस ने बाद में अंकिता के माता-पिता को छोड़ दिया. प्रदर्शनकारी रातभर से न्याय की मांग को लेकर जुटे हुए थे. 

कांग्रेस नेता और मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि अंकिता के माता-पिता राष्ट्रपति भवन के सामने शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने परिवार का हौसला बढ़ाया, लेकिन देर रात पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर जाने लगी.

काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि जिस पुलिस को कथित वीआईपी एंगल की जांच करनी चाहिए, वह अंकिता के माता-पिता को हिरासत में ले रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को जारी रखेगी. उन्होंने दुष्यंत गौतम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

SC refuses to stay CJP march
CJP के 5 सितंबर के मार्च पर SC ने रोक लगाने से किया इनकार
CJP
CJP का 5 सितंबर को दिल्ली में युवा मार्च का ऐलान
एफडीए की अति-सक्रियता पर एक तीखा व्यंग्य
रुकिए तुकाराम मुंडे! शुद्ध खाना खिलाकर भारतीयों की सेहत मत बिगाड़िए
15 अगस्त पर परिवार के साथ घूमने के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये जगहें (Photo-ITG)
15 अगस्त पर घूमें दिल्ली की ये 6 जगहें, यादगार बन जाएगा पल
भारत की ये 10 ऐतिहासिक जगहें हर किसी को देखनी चाहिए (Photo-ITG)
बेहद खूबसूरत हैं भारत की ये 10 जगहें, परिवार के साथ जाना न भूलें

यह भी पढ़ें: अंकिता भंडारी के परिवार का इंडिया गेट पर धरना, राहुल-प्रियंका ने की मुलाकात

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे परिवार को हिरासत में लिया जा रहा है, जबकि मामले में कथित वीआईपी कनेक्शन की जांच की मांग अब भी कायम है. अंकिता के माता-पिता अपनी बेटी के लिए निष्पक्ष जांच और कथित वीआईपी एंगल की पड़ताल की मांग कर रहे हैं. 

Advertisement

पुलिस द्वारा उठाए जाने पर अंकिता भंडारी की मां ने कहा, "हम यह साफ़ करना चाहते हैं कि जब तक उनकी (दुष्यंत गौतम) नियुक्ति रद्द नहीं हो जाती, हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे... अगर हमें यहां बैठने की इजाज़त नहीं मिली, तो हम अपने घरों में ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे..." वहीं अंकिता के पिता ने कहा, 'हम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि सिक्किम के गवर्नर के तौर पर दुष्यंत कुमार की नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए. अगर इसे रद्द नहीं किया गया, तो पूरे देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसके लिए सरकार ज़िम्मेदार होगी.'

राहुल और प्रियंका गांधी ने की थी मुलाकात
इससे पहले बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंडिया गेट पर धरना दे रहे अंकिता के माता-पिता से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया था और पार्टी के पूर्ण समर्थन का ऐलान किया था. अंकिता के माता-पिता की मांग है कि जब तक उनकी बेटी के मामले में कथित 'VIP' एंगल की सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाई जाए.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था, "चार साल बीत जाने के बाद भी अंकिता के परिवार को न्याय नहीं मिला, बल्कि एक कथित आरोपी को संरक्षण और संवैधानिक पद से नवाजा गया है. आज अंकिता के माता-पिता न्याय की गुहार लेकर घर से मीलों दूर इंडिया गेट पर बैठे हैं."

Advertisement

यह भी पढ़ें: अंकिता भंडारी केस में कैसे आया दुष्यंत गौतम का नाम? जानें क्या है पूरा विवाद

क्या है पूरा मामला?
ऋषिकेश के वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी और उसका शव चीला नहर से बरामद हुआ था. इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक और पूर्व बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है. हालांकि, परिवार और विपक्षी दल लगातार मामले में कथित 'VIP' संलिप्तता की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. इस ताजा कार्रवाई के बाद एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति गरमा गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'बेशक मेरे बच्चे होंगे', कॉफी विद करण में बोले सलमान खान, अकेलेपन पर की बात |
    आंधी, बारिश और ओले... दिल्ली-UP समेत पूरे उत्तर भारत में U-टर्न लेगा मौसम, IMD का अलर्ट |
    बिजली का बिल नहीं भरा तो कितने दिन में कटेगा कनेक्शन? जानें 15 दिन वाले नोटिस का नियम |
    10,000mAh की बैटरी वाले 3 फोन, इतनी है कीमत और कई दमदार फीचर्स |
    ब्लैक सी में ड्रोन हमलों के बीच जहाज पर जोरदार धमाका, 17 नाविक सेफ |
    राहुल गांधी का प्रोटेस्ट अब कांग्रेस से आगे, क्या पार्टी साथ चल पाएगी? |
    मेरठ का 'ब्लू ड्रम मर्डर केस', मुस्कान-साहिल को फांसी, क्या आपने देखी इनपर बनी डॉक्यूमेंट्री? |
    Rice Water For Plants: चावल का पानी फेंक देते हैं? इन 7 पौधों में डालें, दोगुनी तेजी से होगी ग्रोथ! |
    नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान-साहिल को फांसी, क्या यहीं पूरा हो जाता है न्याय? |
    महिला सैनिकों के निजी पलों की रिकॉर्डिंग? ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के युद्धपोत में हिडन कैमरा मिलने से हडकंप
    Advertisement