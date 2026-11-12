न्यूजीलैंड में टेस्ट टीम से जुड़ने जा रहे ऋषभ पंत, किसका कटेगा पत्ता? 4 खिलाड़ियों के बीच फंसा पेच

भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुटी है. 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले टीम इंडिया के साथ ऋषभ पंत भी जुड़ने जा रहे हैं. पंत की वापसी से टीम की बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग दोनों मजबूत होंगी, लेकिन उनके आने से प्लेइंग-11 का समीकरण भी उलझ गया है. सवाल है कि क्या भारत पंत और ध्रुव जुरेल दोनों को एक साथ मौका देगा या फिर किसी एक विकेटकीपर के साथ दो विशेषज्ञ बल्लेबाजों को उतारेगा?

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पंत के साथ कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज भी वेलिंगटन में टेस्ट टीम से जुड़ेंगे. ये तीनों खिलाड़ी पांच मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले के बाद ही टेस्ट की तैयारी के लिए वनडे टीम से अलग हो गए थे. पंत अब टेस्ट टीम के साथ जुड़ने के लिए रवाना हो रहे हैं. उनका 19 नवंबर से शुरू होने वाले टेस्ट में खेलना लगभग तय माना जा रहा है.

पंत-जुरेल की जोड़ी या दो विशेषज्ञ बल्लेबाज?

टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल विकेटकीपर के चयन को लेकर है. क्या पंत और ध्रुव जुरेल दोनों को प्लेइंग-11 में जगह मिलेगी? या फिर दोनों में से किसी एक विकेटकीपर को चुनकर साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल जैसे बल्लेबाजों को मौका दिया जाएगा?

पंत भारतीय टेस्ट टीम के अहम खिलाड़ी हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती है. विकेट के पीछे भी वह टीम को अनुभव देते हैं. दूसरी ओर ध्रुव जुरेल ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के सामने मजबूत विकल्प पेश किया है. उन्होंने चार पारियों में एक शतक और एक अर्धशतक लगाया. जुरेल ने भारत ए की कप्तानी भी की थी.

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ऐसे में जुरेल को केवल दूसरे विकेटकीपर के तौर पर देखना उनके हालिया प्रदर्शन को नजरअंदाज करना होगा. वह बल्लेबाजी में भी टीम को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, पंत की मौजूदगी में दोनों को एक साथ खिलाने का फैसला टीम के बल्लेबाजी क्रम पर निर्भर करेगा.

सुदर्शन और पडिक्कल ने भी ठोका दावा

पंत और जुरेल के अलावा साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल भी प्लेइंग-11 में जगह बनाने की दौड़ में हैं. दोनों ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ रन बनाकर अपनी दावेदारी मजबूत की है.

साई सुदर्शन ने पांच पारियों में 91 और 88 रनों की पारियां खेलीं. वहीं देवदत्त पडिक्कल ने पांच पारियों में 199 और 80 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया कि वे लंबी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं. टेस्ट क्रिकेट में ऐसी बल्लेबाजी की अहमियत और बढ़ जाती है.

यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट के सामने आसान फैसला नहीं होगा. अगर पंत और जुरेल दोनों को खिलाया जाता है तो बल्लेबाजी क्रम में एक विशेषज्ञ बल्लेबाज की जगह कम हो सकती है. वहीं अगर सिर्फ पंत को विकेटकीपर के तौर पर चुना जाता है तो सुदर्शन और पडिक्कल दोनों को मौका देने का रास्ता खुल सकता है.

WTC फाइनल की रेस में हर टेस्ट अहम

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न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज भारत के लिए विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के लिहाज से भी बेहद अहम है. फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में भारत फिलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. न्यूजीलैंड पहले, दक्षिण अफ्रीका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है.

ऐसे में भारतीय टीम के लिए सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी होगा. टीम मैनेजमेंट प्लेइंग-11 चुनते समय सिर्फ मौजूदा फॉर्म ही नहीं, बल्कि बल्लेबाजी की गहराई और विकेटकीपिंग के विकल्पों को भी ध्यान में रखेगा.

पंत का अनुभव और आक्रामक अंदाज उन्हें मजबूत विकल्प बनाता है. जुरेल ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ शतक और अर्धशतक लगाकर अपनी उपयोगिता साबित की है. सुदर्शन और पडिक्कल भी बड़ी पारियां खेलकर चयन की होड़ में शामिल हैं. अब देखना होगा कि वेलिंगटन टेस्ट में टीम मैनेजमेंट इन चार खिलाड़ियों के बीच किस तरह का समीकरण तैयार करता है.

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