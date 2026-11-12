शाहरुख खान ने अनिरुद्ध रविचंदर को क्यों कहा अपना बेटा? खुद बताई थी वजह

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन, ग्रीस में शादी के बंधन में बंध गए. इस निजी समारोह में उनके रिश्तेदार, करीबी दोस्त, सहकर्मी और कई राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि म्यूजिशियन अनिरुद्ध रविचंदर और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बीच एक खास प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ता है, जो 'जवान' फिल्म में उनके कोलैबोरेशन से कहीं आगे तक जाता है?

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2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' से अनिरुद्ध ने बॉलीवुड में कदम रखा. शाहरुख खान के साथ उनका जुड़ाव जल्द ही एक करीबी रिश्ते में बदल गया, और सुपरस्टार ने कई बार इस युवा संगीतकार के लिए अपना स्नेह खुलकर जाहिर किया है. एक बार तो शाहरुख ने अनिरुद्ध को अपने बेटे जैसा बताया था, वहीं अनिरुद्ध ने भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अपने सफर में शाहरुख खान की अहम भूमिका को स्वीकार किया है.

अनिरुद्ध रविचंदर का बॉलीवुड डेब्यू

अनिरुद्ध के लिए शाहरुख खान के साथ काम करना किसी सपने के सच होने जैसा था. वे खुद को शाहरुख खान का बड़ा फैन मानते हैं; उन्होंने सुपरस्टार की फिल्में देखकर ही अपना बचपन बिताया है और अक्सर उनके प्रति अपनी दीवानगी के बारे में बात की है. डायरेक्टर एटली ने ही 'जवान' के लिए इन दोनों को एक साथ जोड़ा, जिससे हिंदी सिनेमा में एक पूर्ण संगीतकार के तौर पर अनिरुद्ध का डेब्यू हुआ. दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में अनिरुद्ध को फिल्म के तमिल वर्जन के लिए सिर्फ एक गाना बनाने के लिए कहा गया था. लेकिन, खबरों के मुताबिक शाहरुख खान ने जोर देकर कहा कि वे पूरी फिल्म का म्यूजिक (एल्बम) तैयार करें.

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फिल्म का म्यूजिक इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक बन गया. 'जिंदा बंदा', 'चलैया' और 'नॉट रमैया वस्तावैया' जैसे गानों ने पूरे देश के दर्शकों का दिल जीत लिया.

शाहरुख खान ने अनिरुद्ध को 'बेटा' कहा

अगस्त 2023 में चेन्नई में आयोजित 'जवान' के भव्य प्री-रिलीज इवेंट में दोनों के बीच का यह प्यार साफ तौर पर देखा गया. वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, शाहरुख खान ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री के तकनीशियनों के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की और विशेष रूप से अनिरुद्ध की तारीफ की.

सुपरस्टार ने बताया कि भले ही एटली शुरू में अनिरुद्ध से सिर्फ एक गाना बनवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ही जोर देकर कहा कि वे पूरी फिल्म का संगीत तैयार करें. इसके बाद शाहरुख खान ने प्यार से संगीतकार को अपना 'बेटा' कहा और बोले, 'अनिरुद्ध मेरा बच्चा है, 'एन पैयन' (मेरा बेटा) है.'

शाहरुख खान ने यह भी बताया कि जब अनिरुद्ध का गाना 'व्हाई दिस कोलावेरी डी' वायरल हुआ और लोगों के बीच छा गया, तभी से वे उनसे मिलना चाहते थे.





यूट्यूब पर शेयर किए गए एक वायरल वीडियो में शाहरुख खान कहते नजर आए, 'यह एक छोटा बच्चा है, जिसे मैं अब अपने बेटे की तरह मानता हूं. वह (अनिरुद्ध) मुझसे कह रहा है कि मुझे उसके फोन कॉल उठाने चाहिए. मैं प्रार्थना करता हूं कि वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब तरक्की करे और इंशाल्लाह इतना व्यस्त हो जाए कि मेरे फोन कॉल उठाने का उसे समय ही न मिले! मैं उसे काफी समय से जानता हूं... 'व्हाई दिस कोलावेरी डी' (गाते हुए)... तब से ही मैं उससे मिलना चाहता था. इसलिए, जब एटली ने कहा कि अनिरुद्ध फिल्म के तमिल वर्जन के लिए एक गाना कंपोज करेगा, तो मैंने कहा, 'नहीं, उसे सारे गाने बनाने होंगे.' मैं बहुत आभारी हूं और अनिरुद्ध के माता-पिता को धन्यवाद देता हूं.'

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अनिरुद्ध ने श्रेय शाहरुख खान को दिया

अनिरुद्ध ने बताया कि कैसे शाहरुख खान ने उन्हें अपने परिवार का हिस्सा होने का एहसास कराया. अप्रैल 2026 के एक इंटरव्यू में, संगीतकार ने सुपरस्टार को अपना 'गॉडफादर' बताया और कहा कि 'जवान' से बेहतर उनका बॉलीवुड डेब्यू नहीं हो सकता था. उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे वे बचपन में शाहरुख खान की फिल्म 'कल हो ना हो' सात बार देख चुके हैं और हर बार फिल्म खत्म होने पर रो पड़ते थे. एक्टर के लिए उनका यह लगाव तब और गहरा हो गया जब उन्होंने अमेरिका में रहते हुए 'स्वदेश' फिल्म देखी; उन्होंने बताया कि इसी फिल्म ने उन्हें भारत वापस लौटने के लिए प्रेरित किया.

'किंग' प्रोजेक्ट का क्या हुआ?

'जवान' की सफलता के बाद, मई 2024 में ऐसी खबरें आईं कि अनिरुद्ध फिल्म 'किंग' के लिए शाहरुख खान के साथ फिर से काम करेंगे और संभवतः इसका थीम म्यूजिक कंपोज करेंगे. हालांकि, ताजा जानकारी के अनुसार, इस सहयोग में कुछ बदलाव आया है. नवंबर 2026 में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेड्यूल की व्यस्तताओं के कारण अनिरुद्ध ने इस फिल्म के म्यूजिक प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है. खबरों के अनुसार, उन्होंने शाहरुख को यह थीम ट्रैक उपहार में दिया है, जबकि फिल्म के बाकी साउंडट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की जिम्मेदारी सचिन-जिगर ने संभाली है.



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