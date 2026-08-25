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राइफल ट्रेनिंग से परिवार के तबाह होने की कहानी... आंध्र प्रदेश में तीन लोगों के सुसाइड केस में नया मोड़

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में एक परिवार के तीन सदस्यों की कथित खुदकुशी के मामले में राइफल शूटिंग कोच शेख सादिक खान को गिरफ्तार किया गया है।

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आंध्र प्रदेश काकीनाडा सुसाइड केस की परतें खुलती जा रही हैं
आंध्र प्रदेश काकीनाडा सुसाइड केस की परतें खुलती जा रही हैं

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की कथित खुदकुशी के मामले ने अब गंभीर आपराधिक जांच का रूप ले लिया है. पुलिस ने इस मामले में राइफल शूटिंग कोच शेख सादिक खान को गिरफ्तार किया है. पुलिस को जांच के दौरान दो सुसाइड नोट मिले हैं, जिनमें सादिक खान का नाम होने और उसके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है. हालांकि, इन आरोपों की अभी जांच की जा रही है और ये न्यायिक प्रक्रिया में साबित नहीं हुए हैं.

मामला 16 अगस्त का है. पंचायत राज विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर नूकराजू, उनकी पत्नी मीना और बेटी सौजन्या की राजामहेंद्रवरम के पास गोदावरी नदी में कूदने से मौत हो गई थी. इस घटना में परिवार का 10 वर्षीय पोता बच गया था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो दो सुसाइड नोट बरामद हुए. इनमें से एक नूकराजू और दूसरा उनकी बेटी सौजन्या का लिखा गया बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, दोनों नोट में शेख सादिक खान का नाम है.

राइफल ट्रेनिंग के दौरान हुई थी पहचान

पुलिस के अनुसार, सौजन्या की पहचान सादिक खान से राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग के दौरान हुई थी. सौजन्या ने अपने सुसाइड नोट में सादिक पर उत्पीड़न, धमकी देने और ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

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Kakinada case

इसके अलावा उसने आरोप लगाया कि सादिक उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था. पुलिस ने धर्म परिवर्तन के दबाव से जुड़े आरोप को लेकर अलग मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस इन सभी आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है.

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पति की पुरानी मौत की भी होगी जांच

परिवार की मौतों की जांच के दौरान सौजन्या के पति कोव्वुरी जगदीश रेड्डी की पहले हुई मौत भी पुलिस की जांच के दायरे में आ गई है. सौजन्या के सुसाइड नोट में आरोप लगाया गया है कि सादिक खान ने जगदीश रेड्डी को जहर दिया था.

परिवार के तीन सदस्यों की मौत के बाद जगदीश रेड्डी के पिता ने भी पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद जांच अधिकारी यह पता लगाने में जुट गए हैं कि जगदीश की मौत और बाद में परिवार के तीन सदस्यों की खुदकुशी के बीच कोई संबंध था या नहीं.

Kakinada case

पुलिस दोनों सुसाइड नोट को जांच में अहम सबूत मान रही है, लेकिन उनमें लगाए गए आरोपों की अलग-अलग तथ्यों और दूसरे सबूतों के आधार पर पुष्टि भी की जा रही है.

गिरफ्तारी के बाद शेख सादिक खान को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी मांग सकती है. जांच में जगदीश रेड्डी की मौत की परिस्थितियों के साथ उन घटनाओं की भी पड़ताल की जा रही है, जो परिवार की कथित खुदकुशी से पहले हुई थीं. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है.

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