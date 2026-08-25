scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तिरंगे में सजीं उर्वशी रौतेला, अशोक चक्र का बना डिजाइन! मचा बवाल तो तोड़ी चुप्पी, बोलीं- पहचान का हिस्सा

उर्वशी रौतेला जयपुर में तिरंगे से प्रेरित गाउन पहनकर पहुंचीं, लेकिन उनका ग्लैमरस लुक विवादों में आ गया. सोशल मीडिया पर सवाल उठे तो एक्ट्रेस ने सफाई दी.

Advertisement
X
उर्वशी रौतेला ने क्यों पहना था 'तिरंगा'? (Photo: Instagram @vishalbhatnagarimages )
उर्वशी रौतेला ने क्यों पहना था 'तिरंगा'? (Photo: Instagram @vishalbhatnagarimages )

उर्वशी रौतेला एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उनका लुक सिर्फ फैशन की वजह से नहीं, बल्कि तिरंगे से प्रेरित होने के कारण सुर्खियों में आ गया. जयपुर में रविवार को मिस यूनिवर्स इंडिया पेजेंट को जज करने पहुंचीं उर्वशी ने ऐसी गाउन पहनी, जिसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की झलक थी. गाउन के बीचोंबीच अशोक चक्र से प्रेरित एक डिजाइन भी नजर आया.

देश को अपने साथ लेकर चलना चाहती थीं उर्वशी

उर्वशी ने बताया कि उनके लिए यह गाउन सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि देश के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करने का तरीका था. उनका कहना है कि वह भारत को सिर्फ अपनी राष्ट्रीयता के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी पहचान के एक हिस्से के रूप में देखती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

उर्वशी रौतेला का तिरंगा गाउन इन दिनों सुर्खियों में है. (Photo: ITG)
तिरंगा बना फैशन! मंदिरा की साड़ी से उर्वशी के गाउन तक की कहानी
Urvashi Rautela-Sushmita Sen
तिरंगा गाउन में उर्वशी की रैंप वॉक, सुष्मिता से छीनी लाइमलाइट?
miss universe india 2026 winner
केजिया लिज मेजो बनीं मिस यूनिवर्स इंडिया 2026, हुईं भावुक
kangna Sharma
'अंडरगारमेंट उतार कर दिखाओ' एक्ट्रेस से सरेआम हुई गंदी डिमांड, बोली- इंटीमेट सीन करूंगी
Urvashi Rautela with Tom Hiddleston in Wimbledon
मार्वेल एक्टर संग विम्बलडन देखने पहुंचीं उर्वशी, उड़ा मजाक

उन्होंने बताया कि वह ऐसा आउटफिट पहनना चाहती थीं, जो सिर्फ यह न बताए कि वह कहां से आती हैं, बल्कि यह भी दिखाए कि उनके लिए भारत का क्या मतलब है.

3 महीने में तैयार हुआ गाउन

उर्वशी का यह खास गाउन बेलारूस की डिजाइनर दर्या चेर्माशेंत्सेवा ने DASHA Fashion Couture के लिए तैयार किया है. इसे बनाने में करीब तीन महीने लगे.

उर्वशी के मुताबिक गाउन में रंगों की जगह, डिजाइन, एम्बेलिशमेंट, बारीक डिटेलिंग और पूरी कंस्ट्रक्शन को खास अंदाज में तैयार किया गया. उनका कहना है कि मकसद सिर्फ ड्रेस पर तीन रंग लगा देना नहीं था, बल्कि देश से जुड़ी भावना को एक आर्टिस्टिक फैशन स्टेटमेंट में बदलना था.

Advertisement

तारीफ के साथ शुरू हुआ विवाद

जहां सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उर्वशी के इस लुक को देशभक्ति से जोड़कर पसंद किया, वहीं कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए. यूजर्स का कहना था कि तिरंगे के रंगों और प्रतीकों को शरीर के निचले हिस्से में इस्तेमाल करना और ड्रेस का जमीन तक घिसटना भारतीय झंडा संहिता के नियमों के खिलाफ हो सकता है.

विवाद बढ़ा तो उर्वशी ने अपनी ड्रेस का बचाव करते हुए सफाई दी. उन्होंने कहा कि यह गाउन भारत के राष्ट्रीय ध्वज की हूबहू कॉपी नहीं है, बल्कि तिरंगे से प्रेरित एक डिजाइन है.

'यह तिरंगे की हूबहू नकल नहीं'

उर्वशी ने समझाया कि गाउन के रंगों के शेड, उनका इस्तेमाल, अनुपात, मटेरियल और बीच का डिजाइन राष्ट्रीय ध्वज से अलग हैं. उन्होंने बताया कि गाउन में तीन रंगों के साथ चक्र जैसा एक डिजाइन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसे ज्वेलरी की तरह तैयार किया गया है.

उनके मुताबिक डिजाइन में तिरंगे की सीधी क्षैतिज पट्टियों की जगह रंगों को वर्टिकल तरीके से रखा गया है. इसके अलावा सीक्विन और फ्रिंज का इस्तेमाल इसे एक ग्लैमरस स्टेज कॉउचर लुक देने के लिए किया गया.

क्या कहता है भारतीय कानून?

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल और प्रदर्शन से जुड़े नियम 'Flag Code of India, 2002' और 'Prevention of Insults to National Honour Act, 1971' में दिए गए हैं.

Advertisement

नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को जमीन या फर्श को छूने नहीं दिया जाना चाहिए और न ही उसे पानी में घसीटना चाहिए. कानून में राष्ट्रीय ध्वज को कमर से नीचे पहने जाने वाले कपड़ों, कॉस्ट्यूम या एक्सेसरी के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करने और ड्रेस मटेरियल पर इसे प्रिंट या कढ़ाई करने को भी अपमानजनक कृत्यों में शामिल किया गया है.

कानून में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर, ड्राइंग या उसका कोई ऐसा दृश्य रूप भी इसके दायरे में आ सकता है, जो ध्वज या उसके किसी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हो. सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान या अनादर करने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

फिलहाल उर्वशी ने साफ किया है कि उनका इरादा राष्ट्रीय ध्वज की नकल करना नहीं, बल्कि तिरंगे से प्रेरित एक फैशन स्टेटमेंट पेश करना था. अब सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस में लोग इसे देशभक्ति वाला फैशन लुक मानते हैं या नियमों की नजर से देखते हैं, यही चर्चा का विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    कहीं धर्मशाला में स्कूल तो कहीं एक कमरे में चार क्लास, देखें मान सरकार के दावों का जमीनी सच |
    MP के मंदसौर अस्पताल से ज्वेलरी भरा बैग ले भागा कुत्ता |
    Black Pepper Purity Test: ₹700 किलो बिकने वाली काली मिर्च कहीं नकली तो नहीं? खरीदने से पहले ऐसे करें चेक |
    बिहार सरकार ने बेटियों को दिया रक्षाबंधन गिफ्ट, फेलोशिप समेत किए 3 बड़े ऐलान |
    वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, ट्रेन में सवार थीं UP की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल |
    Raksha bandhan 2026: रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण, ज्योतिषविद ने बताया इस दिन क्या करें, क्या नहीं |
    'लोगों को मुझे ट्रोल करने के पैसे दिए, फायदा उठाया', विवादित गाने पर नोरा फतेही का दावा |
    बैन के बावजूद संसद में काला चश्मा पहनकर जाएंगे नेपाली बालेन शाह, जानें वजह |
    गुजरात में घरेलू कलह के कारण पति ने की पत्नी की हत्या |
    लेबनीज का 'एडल्ट स्टार' बना मलाइका अरोड़ा का बेटा? विदेश में दोस्तों ने फंसाया, हुआ गंदा प्रैंक
    Advertisement