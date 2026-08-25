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बिहार सरकार ने बेटियों को दिया रक्षाबंधन गिफ्ट, फेलोशिप समेत किए 3 बड़े ऐलान

रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की बेटियों के लिए तीन बड़ी योजनाओं की घोषणा की. अभया ब्रिगेड को 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल मिलेंगे. करीब 1,000 छात्राओं को चार साल तक हर महीने 10,000 रुपये की पीएचडी फेलोशिप दी जाएगी. वहीं ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना’ के तहत 50 हजार से 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी.

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी. (Photo: PTI)
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी. (Photo: PTI)

रक्षाबंधन के मौके पर बिहार की बेटियों और बहनों के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीन बड़ी योजनाओं की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन पहलों की जानकारी दी. सरकार की इन योजनाओं में बेटियों की सुरक्षा, उच्च शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, पुलिस दीदी यानी अभया ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल का लोकार्पण और फ्लैग-ऑफ किया जाएगा. इन वाहनों का इस्तेमाल स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किया जाएगा.

सरकार की इस पहल का उद्देश्य छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है. इसके लिए अभया ब्रिगेड को स्कूटर और मोटरसाइकिल उपलब्ध कराए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के मौके पर इस योजना की जानकारी देते हुए इसे बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल बताया है. बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप की शुरुआत की जाएगी. इस योजना के तहत करीब 1,000 छात्राओं को आर्थिक मदद दी जाएगी.

पीएचडी करने वाली छात्राओं को हर महीने 10 हजार रुपये

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योजना के तहत चयनित छात्राओं को चार साल तक हर महीने 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. इसका उद्देश्य छात्राओं को पीएचडी की पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक सहयोग देना है. सरकार की इस पहल से उच्च शिक्षा हासिल करने वाली छात्राओं को पढ़ाई के दौरान आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की योजना है.

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बिहार की बेटियों को कारोबार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना’ भी शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत बेटियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. योजना के तहत 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद देने का प्रावधान है. इसका उद्देश्य बेटियों को स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक सहयोग देना है.

रक्षाबंधन पर घोषित इन तीन पहलों में सरकार ने बेटियों से जुड़े तीन अहम क्षेत्रों पर फोकस किया है. पहली पहल छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ी है, जिसके तहत अभया ब्रिगेड को 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल दिए जाएंगे. दूसरी पहल उच्च शिक्षा से जुड़ी है, जिसमें करीब 1,000 छात्राओं को पीएचडी फेलोशिप मिलेगी. तीसरी योजना बेटियों को स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने से जुड़ी है. इसके तहत 50 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि महिलाओं की उन्नति बिहार की प्रगति से जुड़ी है. उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों और बहनों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है. रक्षाबंधन के मौके पर घोषित इन योजनाओं के जरिए सरकार ने बेटियों के लिए सुरक्षा से लेकर शिक्षा और रोजगार तक अलग-अलग क्षेत्रों में मदद देने की बात कही है. 4,700 वाहनों के जरिए छात्राओं की सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा. पीएचडी फेलोशिप के जरिए उच्च शिक्षा में आर्थिक सहयोग मिलेगा और स्टार्टअप चैलेंज योजना के जरिए बेटियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी.

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