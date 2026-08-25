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'लोगों को मुझे ट्रोल करने के पैसे दिए, फायदा उठाया', विवादित गाने पर नोरा फतेही का दावा

इस साल मार्च के महीने में नोरा फतेही और संजय दत्त का एक गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' पर काफी विवाद हुआ था. एक्ट्रेस को जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. अब नोरा ने इस विवाद से जुड़े कुछ ऐसे दावे पेश किए हैं, जो सचमुच हैरान करने वाले है.

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नोरा के गाने पर हुआ था बवाल (Photo: Screengrab)
नोरा के गाने पर हुआ था बवाल (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड में कई बार ऐसा हुआ है जब किसी फिल्म या उसके सीन या गाने पर विवाद रहा. साल की शुरुआत में संजय दत्त की फिल्म केडी के एक गाने सरके चुनर तेरी सरके पर तगड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी. गाने के लिरिक्स पर बड़ा बवाल हुआ था. इसमें अश्लील शब्दों को सुनकर लोगों का गुस्सा फूटा, जिसमें नोरा फतेही को भी भारी नुकसान पहुंचा. 

नोरा ने इस आइटम सॉन्ग में परफॉर्म किया था. उन्हें और संजय दत्त- दोनों को पब्लिक की भारी ट्रोलिंग से गुजरना पड़ा. दोनों को इस गाने के लिए माफी भी मांगनी पड़ी. ये कॉन्ट्रोवर्सी मार्च 2026 में हुई थी. नोरा फतेही ने अब करीब पांच महीने बाद इसपर खुलकर बात की है. एक्ट्रेस ने अपने विवाद को लेकर कई सारे दावे पेश किए हैं. 

गाने पर हुए विवाद को लेकर नोरा का दावा

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शीन गुरीब के पॉडकास्ट में नोरा का दावा है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उन्हें ट्रोल करने के लिए पैसे दिए गए थे. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें पता है कि इन लोगों को किसने हायर किया, कब किया और कितने पैसे दिए. उनके मुताबिक, कई इन्फ्लुएंसर्स एक जैसी बातें और एक ही तरह की स्क्रिप्ट के साथ उनके खिलाफ बोल रहे थे. उन्हें लगा कि ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कोई प्लानिंग थी. नोरा ने कहा कि जिस इंसान ने उनके खिलाफ ये सब करवाया, उसने इस विवाद का पूरा फायदा उठाया. 

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नोरा ने बताया- जब ये विवाद शुरू हुआ, तब मैं लगातार तीन दिनों से शूटिंग कर रही थीं. मुझे शुरुआत में पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया पर इतना बड़ा बवाल हो चुका है. बाद में जब मुझे इंटरनेट मिला और मैंने लोगों का रिएक्शन देखा, तो मैं हैरान रह गई. मैंने इसके बाद एक वीडियो बनाकर अपनी तरफ की पूरी बात बताने की कोशिश की.

'मैंने सबकुछ साफ बताया था कि मैंने ये गाना शूट नहीं किया था और मुझे नहीं पता कि ये क्लिप कहां से आई, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने मुझे झूठा कहा. तबतक पूरा गाना रिलीज भी नहीं हुआ था और सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स और AI से बनाए गए कंटेंट भी घूम रहे थे.' 

नोरा ने सोशल मीडिया के एक हिस्से पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उनकी निजी जिंदगी और विवादों को जरूरत से ज्यादा तूल दिया गया, जबकि देश में कई दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. एक्ट्रेस ने ये भी सवाल उठाया कि आखिर लोगों को उनसे इतनी परेशानी क्यों है, क्योंकि उनके मुताबिक वो किसी की नौकरी नहीं छीन रही हैं और ना ही किसी की प्रतियोगी हैं. 

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