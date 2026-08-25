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वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, ट्रेन में सवार थीं UP की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

मुंबई से अहमदाबाद जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर सूरत के पास पथराव हुआ. उत्तराण और कोसाड के बीच हुई इस घटना के बाद एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की जा रही है. ट्रेन में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दमन-दीव, दादरा एवं नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल पटेल भी सवार थे.

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सूरत के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, एक संदिग्ध गिरफ्तार. ( File Photo- ITG)
सूरत के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, एक संदिग्ध गिरफ्तार. ( File Photo- ITG)

मुंबई से अहमदाबाद जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22961) पर सूरत के पास पथराव की घटना सामने आई है. शाम 6:30 से 6:45 के बीच उत्तराण और कोसाड के मध्य गाड़ी संख्या 22961 वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई. इसकी सूचना एसपी/जीआरपी (SP/GRP) को दी गई, जिसके बाद आईपीएफ/अंकलेश्वर (IPF/Ankleshwar) तुरंत मौके पर पहुंचे और एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है. 

जानकारी के मुताबिक, सूरत रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद जब ट्रेन उत्राण स्टेशन के पास से गुजर रही थी, तब असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके थे. इस घटना के समय ट्रेन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दिव, दमन, दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल पटेल भी सफर कर रहे थे. हालांकि, वे एग्जीक्यूटिव कोच में होने के कारण पूरी तरह से सुरक्षित रहीं और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज वापी से अहमदाबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा के दौरान फिल्म और टीवी अभिनेता श्री अनंग देसाई एवं अन्य सहयात्रियों से भेंट कर फिल्म जगत व अन्य विषयों पर संवाद किया। दादरा नगर हवेली व दमन एवं दीव के प्रशासक श्री प्रफुल पटेल भी उपस्थित रहे.

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समय  दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव  और अपने गुजरात के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने और प्रफुल्ल पटेल ने दमन एवं दीव में आयोजित मॉनसून फेस्टिवल-2026 के तहत भव्य सांस्कृतिक परेड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था.

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अपने दौरे के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सिलवासा, दादरा नगर हवेली स्थित नमो मेडिकल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया. राज्यपाल ने आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और न्यूमैटिक ट्यूब सिस्टम का अवलोकन किया तथा मरीजों और मेडिकल विद्यार्थियों से संवाद किया था. इसके बाद राज्यपाल ने दादरा नगर हवेली के सिलवासा स्थित स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर स्कूल का भ्रमण किया. उन्होंने शैक्षणिक व्यवस्थाओं और सुविधाओं का अवलोकन किया.

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