'वोट बचाओ नहीं, घुसपैठिया बचाओ रैली थी', विपक्ष पर अमित शाह का हमला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया है. तेलंगाना के हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी की तरफ से आयोजित रैली को 'वोट बचाओ रैली' बताया गया, लेकिन असल में यह 'घुसपैठिया बचाओ रैली' थी.

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अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जितना जोर लगाना चाहें लगा लें, बीजेपी एक-एक घुसपैठिए को मतदाता सूची से बाहर करके रहेगी. अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी SIR का विरोध इसलिए कर रही है, क्योंकि वह देश की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल SIR की प्रक्रिया रोकने में जुटे हैं, क्योंकि घुसपैठिए उनका वोट बैंक हैं.

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अमित शाह ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता SIR के साथ मजबूती से खड़े हैं. उन्होंने साफ कहा कि देश में सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा, जो भारत के नागरिक हैं.

कांग्रेस से अमित शाह ने पूछे कई सवाल

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अमित शाह ने कांग्रेस पर चुनाव में हार के बाद ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "केरल में आपकी सरकार कैसे आई? तमिलनाडु में आपकी सरकार कैसे आई? हिमाचल में आपकी सरकार कैसे आई? अगर EVM इतनी ही बुरी थी तो शपथ नहीं लेनी चाहिए थी. जब जीतते हैं तो कहते हैं कि लोगों ने जिताया और जब हारते हैं तो कहते हैं कि हमने हराया." शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी हारने पर किसे जिम्मेदार ठहराती है, यह सब जानते हैं. उन्होंने इसके लिए हिंदी की कहावत 'नाच न जाने, आंगन टेढ़ा' का इस्तेमाल किया.

शाह ने आगे कहा कि देश की जनता कांग्रेस को सिरे से नकार चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने कांग्रेस की कोई बराबरी नहीं है. उन्होंने कांग्रेस के 10 साल के शासन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस दौरान 12 लाख करोड़ रुपये के घपले-घोटाले और भ्रष्टाचार हुए. शाह ने दोहराया कि कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासन में 12 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार किए. उन्होंने सवाल किया कि क्या देश की जनता को फिर से कांग्रेस को सत्ता सौंपनी चाहिए?

'30 करोड़ वोट ऐसे हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं'

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अमित शाह ने दावा किया कि मतदाता सूची में 30 करोड़ ऐसे वोट हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि ये 30 करोड़ लोग कौन हैं और दावा किया कि ये घुसपैठिए हैं. शाह ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि इन लोगों को मतदाता सूची से बाहर न किया जाए.

अमित शाह ने यह भी सवाल उठाया कि क्या पहले SIR नहीं हुआ था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SIR से पहले चुनाव नहीं जीते थे? शाह ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल और बिहार में जीत हासिल की है और अब तेलंगाना में भी जीत दर्ज करेगी.

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सभा की शुरुआत में अमित शाह ने मां भाग्यलक्ष्मी को नमन किया और सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल ने उस समय निजाम को झुकने पर मजबूर नहीं किया होता तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता.

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