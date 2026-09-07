36 हजार फीट की ऊंचाई पर बंद करना पड़ा इंजन, अबू धाबी जा रही AI एक्सप्रेस वापस लौटी

कोच्चि से अबू धाबी की उड़ान भर रहे एअर इंडिया एक्सप्रेस के बोइंग 737 विमान में आसमान के बीच बड़ी तकनीकी खराबी आ गई. 36 हजार फीट की ऊंचाई पर विमान के एक इंजन में ऑयल का दबाव तेजी से गिरने लगा. खतरा बढ़ता देख पायलटों ने हवा में ही इंजन को बंद किया, फिर विमान का रुख मोड़कर कोच्चि एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई. इस सूझबूझ से विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे.

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यह घटना एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 415 में हुई. विमान ने कोच्चि से अबू धाबी के लिए उड़ान भरी थी. उड़ान भरने के करीब 50 मिनट बाद, जब विमान 36 हजार फीट की ऊंचाई पर था, पायलट और को-पायलट ने इंजन-1 में ऑयल की मात्रा तेजी से घटती देखी. आसमान की इतनी ऊंचाई पर इंजन में ऑयल का तेजी से कम होना गंभीर स्थिति थी. इसे देखते हुए क्रू ने फौरन तय प्रक्रिया (FORDEC असेसमेंट) शुरू की, ताकि आगे का फैसला लिया जा सके.

आकलन के दौरान भी ऑयल की मात्रा लगातार कम होती रही. देखते ही देखते ऑयल प्रेशर उस स्तर तक पहुंच गया, जिसे विमानन भाषा में खतरे का स्तर माना जाता है.

हवा में इंजन बंद, वापस मुड़ा विमान

हालात को देखते हुए पायलटों ने इंजन-1 को हवा में ही बंद कर दिया. इसके साथ ही अबू धाबी जाने की उड़ान जारी नहीं रखने का फैसला लिया गया और विमान को कोच्चि की तरफ मोड़ दिया गया.

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विमान एक इंजन के सहारे वापस कोच्चि पहुंचा और एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. इस तरह उड़ान भरने के करीब 50 मिनट बाद फ्लाइट IX 415 को अपना रास्ता बदलना पड़ा. सभी यात्री सुरक्षित विमान से बाहर आ गए.

अचानक इंजन का ऑयल इतनी तेजी से क्यों कम होने लगा, इसकी पड़ताल की जा रही है. विमान के सुरक्षित कोच्चि लौटने के बाद तकनीकी टीम इसकी जांच में जुटी है. क्रू ने समय रहते इंजन बंद करने और विमान को वापस लाने का फैसला लिया, जिससे स्थिति को संभालने में मदद मिली.



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