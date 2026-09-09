Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में फिनटेक फेस्ट का शुभांरभ करते हुए भारत में फिनटेक सेक्टर आई तेजी और उपलब्धियों के बारे में बताया. वहीं, राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में व्यापारियों की समस्याओं को सुना. इन खबरों के अलावा, चंडीगढ़ में नियमों के उल्लंघन पर कैब कंपनियों उबर और रैपिडो का लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया. पढ़ें बुधवार सुबह की बड़ी खबरें.



फिनटेक के बाद AI और क्वांटम की बारी, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पीएम मोदी का बड़ा संदेश



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ किया और लोगों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत के फिनटेक सेक्टर ने तेज़ी से तरक़्क़ी की है. उन्होंने भारत के UPI सफ़र का ज़िक्र करते हुए लोगों से क्रेडिट, सेविंग्स, पेंशन, इंश्योरेंस और दूसरी वित्तीय सेवाओं पर ध्यान देने की अपील की.

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रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, प्रभु टाउन में व्यापारियों से की मुलाकात... DISHA की बैठक में होंगे शामिल



राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रायबरेली पहुंचे. यहां प्रभु टाउन में उन्होंने स्थानीय व्यापारियों से मुलाक़ात कर उनकी समस्याएं सुनीं. राहुल गांधी ने समस्याओं के समाधान को लेकर व्यापारियों से विस्तार से चर्चा की. इस दौरान अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल भी मौजूद रहे. व्यापारियों ने कई मुद्दे राहुल गांधी के सामने रखे.

चंडीगढ़ में Uber और Rapido के लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई



चंडीगढ़ प्रशासन ने Uber और Rapido के लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए हैं. प्रशासन ने दोनों कंपनियों पर नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है. यह कार्रवाई 8 सितंबर से लागू हुई. स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने Uber India Systems Private Limited और Roppen Transportation Services Private Limited के ख़िलाफ़ यह कार्रवाई की है.

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नेपाल में बाढ़ की तबाही के बाद भूकंप के झटके, 5.3 रिक्टर स्केल से कांपी धरती



नेपाल के मुस्तांग जिले में मंगलवार रात 9 बजकर 53 मिनट पर 5.3 तीव्रता का तेज भूकंप दर्ज किया गया. इस भूकंप का केंद्र लोमन्थांग क्षेत्र में था. भूकंप के झटके तिब्बत के अलावा नेपाल के मुस्तांग, बागलुंग, धौलागिरि क्षेत्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों में महसूस किए गए. भूकंप के बाद फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत होने की सूचना नहीं है.

यूपी में अब 70 साल तक सेवाएं दे सकेंगे सरकारी डॉक्टर, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का ऐलान



UP में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने सरकारी डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति के बाद 70 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्ति के ज़रिए सेवाएं देने की नई व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत सरकारी अस्पतालों में अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता का लाभ मरीजों को मिलेगा. अभी डॉक्टर 65 वर्ष तक सेवाएं देते हैं.

160 करोड़ पार हुई 'हनुमान अंश', CM योगी से मिले नीम करोली बाबा बने शोभिनव, उत्तरप्रदेश में होगी टैक्स-फ्री?

करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. इतिहास रचने के बाद फिल्म की पूरी टीम CM योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुंची. डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी, एक्टर शोभिनव सत्य और सिंगर साधू तिवारी ने सीएम से मुलाक़ात की. इस दौरान उन्होंने फिल्म से जुड़े अनुभव साझा किए.

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दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता में बड़ा एक्शन, 40 रेस्टोरेंट- दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड



दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता में फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाई के दौरान 40 रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, कई प्रतिष्ठानों से खराब खाना जब्त किया गया. विभाग ने मंगलवार को 592 जगहों का निरीक्षण किया, जहां कई तरह की अनियमितताएं मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई. शहर के कई मॉल और बेंटिंक स्ट्रीट में भी छापेमारी की गई.

एआर रहमान ने आशा भोसले को दिया ट्रिब्यूट, AI से बना गाना रिलीज, साथ दिखे तीनों खान



महान सिंगर आशा भोसले भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका संगीत हमेशा अमर रहेगा. 8 सितंबर को उनकी जयंती के मौक़े पर ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने उन्हें अनोखा और इमोशनल ट्रिब्यूट दिया. रहमान ने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार स्पेशल गाना 'आशा फ़ॉरएवर' रिलीज़ किया. यह गाना आशा के संगीतमय सफ़र को ताज़ा करता है.

'इलायची के नाम पर पान मसाला का प्रचार', शाहरुख, अजय, टाइगर को नोटिस, HC पहुंचा मामला



विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर विवाद अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है. कंपनी पीबी एग्रो ने महाराष्ट्र FDA के शो-कॉज़ नोटिस को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. ये नोटिस शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जारी किए गए थे. FDA का आरोप है कि विज्ञापन की आड़ में विमल पान मसाला का अप्रत्यक्ष प्रचार किया जा रहा है.

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ट्रंप से 1 घंटे तक रूसी राष्ट्रपति की बात, पुतिन ने दिया बड़ा भरोसा- यूरोप को खतरा नहीं



व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत की. पुतिन ने भरोसा दिलाया कि मॉस्को का यूरोप के प्रति फिलहाल कोई आक्रामक इरादा नहीं है. पुतिन ने ये बयान तब दिया है कि जब यूरोप के नेता रूस पर साजिशों का आरोप लगा रहे हैं. विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव मुताबिक पुतिन ने रूस पर लगे आरोपों को मनगढ़ंत बातें बताया.



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