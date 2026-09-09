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11 से 13 सितंबर तक दिल्ली में निकलने से पहले पढ़ें यह गाइड, जानिए ब्रिक्स समिट के दौरान किन 5 बातों का रखना होगा ख्याल?

ब्रिक्स समिट 2026 से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी एडवाइजरी जारी की है. 8 सितंबर की शाम मोटरकेड रिहर्सल के दौरान 35 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रहा और 22 पॉइंट्स पर डायवर्जन लागू किया गया. समिट 11 से 13 सितंबर तक भारत मंडपम में होगा.

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दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक BRICS Summit 2026 का आयोजन भारत मंडपम में होगा. (Photo: ITG)
दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक BRICS Summit 2026 का आयोजन भारत मंडपम में होगा. (Photo: ITG)

दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक होने वाले ब्रिक्स समिट 2026 से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पूरे शहर के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. यह एडवाइजरी मंगलवार की शाम से लागू हो चुकी है, जब मोटरकेड की रिहर्सल हुई. इस दौरान 35 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक को रेगुलेट किया गया और 22 जगहों पर डायवर्जन लागू हुआ.

समिट भारत मंडपम, प्रगति मैदान में होगा, इसलिए इस इलाके से गुजरने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है. आइए जानते हैं वो पांच जरूरी बातें, जिनका ध्यान रखना हर दिल्लीवासी के लिए जरूरी है.

1. मोटरकेड रिहर्सल का असर

पुलिस के मुताबिक मोटरकेड की रिहर्सल मंगलवार की शाम 7:45 बजे से रात 10 बजे तक चली. इस दौरान राजधानी की कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रहा. आने वाले दिनों में भी वीआईपी मूवमेंट के दौरान ऐसी ही स्थिति बन सकती है, इसलिए यात्रा से पहले रूट जरूर चेक करें.

2. कौन सी सड़कें रहेंगी प्रभावित

सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, तीस जनवरी मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंबा रोड और टॉलस्टॉय मार्ग जैसी प्रमुख सड़कों पर असर पड़ेगा. इसके अलावा 22 डायवर्जन पॉइंट्स पर भी वाहनों को दूसरे रास्तों से भेजा जाएगा, जिनमें कनॉट प्लेस, पटेल चौक और आरएमएल हॉस्पिटल राउंडअबाउट शामिल हैं.

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यह भी पढ़ें: G20 से BRICS तक... भारत मंडपम कैसे बना बड़े वैश्विक आयोजनों का नया केंद्र? इस बार दिखेगा BRICS का पावर

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3. रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वालों के लिए वैकल्पिक रास्ते

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए आईएसबीटी कश्मीरी गेट, बुलेवार्ड रोड और पंचकुइयां रोड जैसे रास्तों का सुझाव दिया गया है. हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए एम्स, रिंग रोड और आश्रम चौक होकर जाया जा सकता है. एयरपोर्ट जाने वालों को मेट्रो इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

4. मेट्रो और बस सेवाओं पर असर

मेट्रो सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी, लेकिन वीआईपी मूवमेंट के दौरान बस रूट्स में बदलाव हो सकता है. टैक्सी और ऑटो चलते रहेंगे, मगर सड़क किनारे पार्किंग सिर्फ तय जगहों पर ही की जा सकेगी. इमरजेंसी और मेडिकल वाहनों को हर हाल में रास्ता दिया जाएगा.

5. स्कूलों की छुट्टी और सुरक्षा व्यवस्था

शिक्षा निदेशालय के तहत आने वाले सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में 11 सितंबर को छुट्टी रहेगी. सुरक्षा को लेकर भी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद पुलिस के बीच समन्वय बैठक हो चुकी है, जिसमें ड्रोन निगरानी, होटलों की जांच और सीमा पर चेकिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

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