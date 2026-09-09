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मणिपुर सिंगर विक्रम सिंह की मौत: 2 दिन में 7 गिरफ्तारियां, CM की चिट्ठी... जानिए अब तक क्या हुआ?

दिल्ली में मणिपुर संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की मौत के मामले में दो दिन में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. एक नाबालिग भी पकड़ा गया है. मामले को लेकर मणिपुर के सीएम ने निष्पक्ष जांच की मांग की है.

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पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में बढ़ी चिंता. (File Photo)
पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में बढ़ी चिंता. (File Photo)

दिल्ली के किलोकरी में मणिपुर संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की मौत के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ा है. 54 साल के विक्रम सिंह पर 6 सितंबर की रात घर के बाहर कथित तौर पर हमला हुआ था. अगले दिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. दो दिन के भीतर पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक 15 साल के नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है. इस बीच मणिपुर के सीएम ने दिल्ली की सीएम को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

मामला किलोकरी गांव का है, जहां विक्रम सिंह अपनी पत्नी और 20 साल के बेटे के साथ रहते थे. वह पिछले करीब 17 साल से दिल्ली में निजी तौर पर संगीत सिखा रहे थे. पुलिस के मुताबिक, घटना से पहले उनका कुछ लोगों से शोर-शराबे को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई.

विक्रम सिंह के परिवार ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां 7 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. अब तक की जांच में पुलिस ने CCTV फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय स्तर से मिली जानकारी की मदद से संदिग्धों की पहचान की है.

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दो दिन में सात गिरफ्तारियां, एक नाबालिग भी हिरासत में

पुलिस ने मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में भारत कुमार (19), प्रमोद (26), रमजान खान (22), विजय (36), दीपांशु (21), मोहन विश्वकर्मा (32) और मन्नू (26) शामिल हैं. एक 15 साल के नाबालिग को भी पकड़ा गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में चार पास के ढाबों में डिलीवरी का काम करते थे, जबकि दो पैकेजिंग का काम करते थे. मन्नू एक पिज्जा कियोस्क पर काम करता था.

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हालांकि, पुलिस अभी यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की असल वजह क्या थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है. इससे मौत की सही वजह को लेकर तस्वीर और साफ होगी.

मणिपुर के सीएम ने दिल्ली की सीएम को लिखी चिट्ठी

मामले को लेकर मणिपुर के सीएम युमनाम खेमचंद सिंह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है. उन्होंने जांच को निष्पक्ष, पारदर्शी और तय समय में पूरा करने की मांग की है. उनका कहना है कि जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सीधी निगरानी में होनी चाहिए. उन्होंने सभी आरोपियों और मामले में किसी भी साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है. जरूरत पड़ने पर मामले की जांच CBI जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की संभावना पर विचार करने की बात कही गई है.

पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा

चिट्ठी में दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया है. खास तौर पर उन इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है, जहां मणिपुर समेत पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र और कामकाजी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं.

परिवार से मिले मंत्री, राहुल गांधी ने की बात

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विक्रम सिंह की मौत पर दुख जताया और मामले में जल्द जांच की जरूरत बताई. उन्होंने दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई. वहीं, केंद्र में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने विक्रम सिंह के परिवार और दोस्तों से मुलाकात की. उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने कहा कि दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. उनके मुताबिक, पुलिस ने मामले में सभी आठ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और FIR दर्ज कर ली गई है.

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जबकि, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर बताया कि राहुल गांधी ने विक्रम सिंह के भाई से फोन पर बात की. उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना जताई और न्याय की लड़ाई में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया.

इंफाल में कैंडल मार्च, न्याय की मांग

विक्रम सिंह सिर्फ एक संगीत शिक्षक नहीं, बल्कि मणिपुर के जाने-माने गिटारिस्ट थे. उनकी हत्या की खबर पहुंचते ही इंफाल के कांगला गेट पर सैकड़ों लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मौन जुलूस निकाला. लोगों का कहना था कि शांति और भविष्य की तलाश में लोग दिल्ली आते हैं, लेकिन अगर अपने ही घर के दरवाजे पर कोई सुरक्षित नहीं है तो यह बेहद डराने वाला है. पूर्वोत्तर के छात्रों और नौकरीपेशा युवाओं ने दिल्ली की कॉलोनियों में सुरक्षा गश्त बढ़ाने की मांग तेज कर दी है.

फिलहाल पुलिस की जांच जारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह से जुड़ी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है. वहीं, मणिपुर सरकार की चिट्ठी के बाद अब इस मामले में जांच की दिशा पर भी नजर बनी हुई है.

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