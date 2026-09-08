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दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता में बड़ा एक्शन, 40 रेस्टोरेंट- दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड

कोलकाता में फूड सेफ्टी ड्राइव के दौरान 592 जगहों का निरीक्षण किया गया. अनियमितताएं मिलने पर 40 रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप के लाइसेंस सस्पेंड किए गए और 1,224 किलो खराब खाद्य सामग्री नष्ट की गई. मॉल, बेंटिंक स्ट्रीट और सॉल्ट लेक में भी जांच की गई.

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कोलकाता में फूड सेफ्टी ड्राइव, 40 रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप के लाइसेंस सस्पेंड (Photo- Representational)
कोलकाता में फूड सेफ्टी ड्राइव, 40 रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप के लाइसेंस सस्पेंड (Photo- Representational)

कोलकाता में फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाई के दौरान 40 रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, जबकि कई प्रतिष्ठानों से खराब खाना जब्त किया गया. विभाग ने मंगलवार को 592 जगहों का निरीक्षण किया, जहां कई तरह की अनियमितताएं मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई. शहर के कई मॉल, बेंटिंक स्ट्रीट और सॉल्ट लेक में भी छापेमारी की गई.

म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर स्मिता पांडे ने बताया कि ये निरीक्षण 'फूड सेफ्टी वीक' के तहत किए गए. उन्होंने कहा कि मंगलवार को 592 जगहों का निरीक्षण किया गया और 1,224 किलो खाद्य सामग्री नष्ट की गई. 40 लाइसेंस सस्पेंड किए गए. अगर सस्पेंड किए गए प्रतिष्ठान नियमों का पालन करते हैं, तो उनके स्टेटस की समीक्षा की जाएगी. हाइजीन एक बुनियादी जरूरत है और इन मानकों को सबसे पहले पूरा करना होगा.

उन्होंने कहा कि पहले लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई नहीं की जाती थी, लेकिन अब कार्रवाई करने की पूरी छूट है. पूजा त्योहार नजदीक आने के साथ विभाग चाहता है कि प्रतिष्ठान बेहतर सर्विस दें और साफ-सफाई बनाए रखें. विभाग को उम्मीद है कि वे अधिक सावधानी बरतेंगे. एक बड़े स्वीट शॉप में भी हाइजीन मानकों का पालन नहीं किया गया और उसके रेफ्रिजरेटर के अंदर कॉकरोच पाए गए.

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रविवार को भी छापेमारी की गई थी

रविवार को शहर के कई मॉल के फूड कोर्ट में अधिकारियों ने छापेमारी की और किचन का निरीक्षण कर ऑपरेशनल स्टैंडर्ड का जायजा लिया. उन्होंने स्टोर किए गए खाने की गुणवत्ता, स्टोरेज के तरीकों और फ्रोजन फूड को रखने के तरीके की जांच की. इसी दौरान बेंटिंक स्ट्रीट इलाके के कई रेस्टोरेंट में भी खाने की गुणवत्ता की जांच के लिए छापेमारी की गई और रेफ्रिजरेटर से सैंपल लिए गए. सॉल्ट लेक में भी अधिकारियों ने रेस्टोरेंट किचन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और मसालों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया.

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