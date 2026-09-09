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10-20 रुपये जोड़कर 9 साल में खरीदा प्लॉट! Gen Z लड़की की कहानी वायरल

एक लड़की ने करीब 9 साल तक छोटी-छोटी रकम बचाकर अपनी मेहनत से जमीन खरीदने का दावा किया है. 2017 से शुरू हुई उसकी बचत 2026 में एक प्लॉट खरीदने के रूप में सामने आई. उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि उसने छोटी रकम को लंबे समय तक बचाकर अपने बड़े सपने को पूरा किया.

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दीक्षा ने 2017 में पैसे जमा करना शुरू किया था और 2026 में उनका यह सपना पूरा हुआ. ( Photo: ITG)
दीक्षा ने 2017 में पैसे जमा करना शुरू किया था और 2026 में उनका यह सपना पूरा हुआ. ( Photo: ITG)

आज के समय में जब युवा अपनी कमाई से मोबाइल, कार, घूमने-फिरने और दूसरी महंगी चीजों पर खर्च करते हैं, वहीं एक युवती ने लंबे समय तक छोटी-छोटी बचत करके ऐसा काम किया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. उसने करीब 9 साल तक पैसे जमा किए और आखिरकार अपनी बचत से जमीन का एक प्लॉट खरीद लिया. उसकी कहानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह कहानी दीक्षा जायसवाल की है. रिपोर्ट के मुताबिक, दीक्षा ने साल 2017 से पैसे बचाना शुरू किया था. उन्होंने यह सेविंग किसी एक दिन में नहीं की, बल्कि धीरे-धीरे पैसे जोड़ती रहीं. कभी सिक्के मिले तो उन्हें संभालकर रख लिया और कभी छोटे-बड़े नोट मिले तो उन्हें भी सेविंग कर लिया.

गुल्लक के साथ डिब्बे और झोले में भी जमा किए पैसे
दीक्षा के वायरल वीडियो में उनकी कई साल की बचत दिखाई गई हैच वीडियो की शुरुआत में वह गुल्लक और दूसरे सामान से पैसे निकालती नजर आती हैं. कहीं से सिक्के निकलते हैं तो कहीं नोट. उन्होंने पैसे रखने के लिए सिर्फ गुल्लक का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि प्लास्टिक के डिब्बे और झोले में भी रकम जमा की. धीरे-धीरे यही छोटी-छोटी बचत एक बड़ी रकम में बदल गई. वीडियो में वह अपनी कई साल की मेहनत को एक-एक करके बाहर निकालती दिखाई देती हैं. इस दौरान यह भी समझ आता है कि किसी बड़े लक्ष्य के लिए लगातार बचत करना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है.

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A post shared by Diksha Jaiswal (@djmadgirl)

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कार या महंगा सामान नहीं, खरीदी जमीन
वीडियो देखने वाले लोगों को शुरुआत में लगा कि शायद इतने साल की बचत के बाद दीक्षा कोई महंगी चीज खरीदने वाली हैं. लेकिन जब उन्होंने बताया कि इन पैसों से उन्होंने जमीन का प्लॉट खरीदा है, तो लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई. वीडियो में दीक्षा प्लॉट से जुड़े कागजों पर साइन करती हुई नजर आती हैं. इसके बाद वह अपनी खरीदी हुई जमीन पर भी पहुंचती हैं. उनके लिए यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि कई साल की मेहनत और बचत का नतीजा है.

2017 में शुरू हुआ सफर
दीक्षा ने 2017 में पैसे जमा करना शुरू किया था और 2026 में उनका यह सपना पूरा हुआ. यानी करीब नौ साल तक उन्होंने अपनी बचत को जारी रखा. इस दौरान उन्होंने छोटी रकम को नजरअंदाज नहीं किया और जो भी बचा, उसे अपने बड़े लक्ष्य के लिए सुरक्षित करती रहीं. यही बात उनकी कहानी को खास बनाती है. अक्सर लोग सोचते हैं कि छोटी रकम बचाने से क्या फायदा होगा. लेकिन अगर छोटी रकम लगातार बचाई जाए और उसे बिना जरूरत खर्च न किया जाए, तो लंबे समय में वही रकम किसी बड़े काम आ सकती है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ
वीडियो वायरल होने के बाद लोग दीक्षा की सोच और उनके धैर्य की तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने कहा कि इतने साल बचत करने के बाद उन्होंने कार या कोई महंगा सामान खरीदने के बजाय जमीन खरीदने का फैसला किया, जो उनके लंबे समय के लक्ष्य को दिखाता है. एक यूजर ने तो यह तक कहा कि अच्छा हुआ उन्होंने इतने साल की बचत से कार नहीं खरीदी. कुछ लोगों ने उन्हें स्मार्ट Gen Z भी बताया. वहीं, कई यूजर्स ने अपनी बचत का अनुभव शेयर करते हुए कहा कि उनके पास तो बचाने के लिए अक्सर सिर्फ 10 या 50 रुपये ही बचते हैं.

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